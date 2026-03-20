Εθνική ποδοσφαίρου: Τι είναι το «χίλια εννιακόσια είκοσι έξι» στη νέα φανέλα της

Η ημερομηνία που αναγράφεται στη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
Εθνική ποδοσφαίρου: Τι είναι το «χίλια εννιακόσια είκοσι έξι» στη νέα φανέλα της

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλας της ενόψει των αγώνων με Παραγουάη και Ουγγαρία, με μία ημερομηνία να ξεχωρίζει στο video της ΕΠΟ.

Στη νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας φαίνεται να αναγράφεται το “χίλια εννιακόσια είκοσι έξι” και πρόκειται για την ημερομηνία σύστασης της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, που οδήγησε στη συμμετοχή της “γαλανόλευκης” στις διεθνείς διοργανώσεις.

Η νέα μπλε φανέλα της Ελλάδας, που έγινε σε συνεργασία με την Adidas, αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εκτός έδρας, φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Θα προηγηθεί το φιλικό ματς με την Παραγουάη στις 27 του ίδιου μήνα.

