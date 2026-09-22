Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς προβλήματα η τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» πριν την αναχώρηση για το Βελιγράδι

Η Εθνική Ελλάδας θα ταξιδέψει για το Βελιγράδι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για το πρώτο ματς του Nations League
Ο Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σε προπόνηση της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου συνέχισε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για το ματς με τη Σερβία (24/09/26, 21:45), το οποίο θα είναι το πρώτο της στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Όλοι οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου συμμετείχαν κανονικά στην απογευματινή (22/09/26) προπόνηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που περιελάμβανε ζέσταμα, ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» θα αναχωρήσει την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Βελιγράδι για την αναμέτρηση του Nations League με τη Σερβία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

  • 24/09/26 Σερβία – Ελλάδα 21:45
  • 27/09/26 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
  • 01/10/26 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)
  • 04/10/26 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)
  • 13/11/26 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
  • 16/11/26 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
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