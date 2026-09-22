Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς προβλήματα η τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» πριν την αναχώρηση για το Βελιγράδι

Η Εθνική ποδοσφαίρου συνέχισε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για το ματς με τη Σερβία (24/09/26, 21:45), το οποίο θα είναι το πρώτο της στην πρώτη κατηγορία του Nations League
Όλοι οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου συμμετείχαν κανονικά στην απογευματινή (22/09/26) προπόνηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που περιελάμβανε ζέσταμα, ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο.
Η αποστολή της «γαλανόλευκης» θα αναχωρήσει την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Βελιγράδι για την αναμέτρηση του Nations League με τη Σερβία.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
- 24/09/26 Σερβία – Ελλάδα 21:45
- 27/09/26 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
- 01/10/26 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)
- 04/10/26 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)
- 13/11/26 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
- 16/11/26 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)