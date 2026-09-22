Ντέμης Νικολαΐδης για το πέναλτι της ΑΕΚ: «Μου φάνηκε ότι πέφτει εύκολα, όμως τέτοια δίνονται στην Ελλάδα»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή Another Football με τον Δημήτρη Μωϋσιάδη σχολίασε το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ κόντρα στο Βόλο, αλλά και συνολικά τη διαιτησία στην αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ έφυγε με το τρίποντο από την έδρα του Βόλου με τις αποφάσεις του διαιτητή να σηκώνουν συζήτηση και τον Ντέμη Νικολαΐδη να παίρνει θέση για το πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς, αλλά και αυτό που ζήτησε ο Πέτρος Μάνταλος για χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ένωσης ανέφερε ότι στην Ελλάδα αυτές οι φάσεις σφυρίζονται πέναλτι, όμως είναι κάτι που δεν του αρέσει, καθώς θεωρεί ότι η συγκεκριμένη παράβαση πρέπει να δίνεται πιο δύσκολα από ότι τη δίνουν οι διαιτητές της Super League.

Αναλυτικά η άποψη του Ντέμη Νικολαΐδη για τις φάσεις του ματς

«Τέτοια πέναλτι δίνονται πολλά στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει επαφή. Εμένα δεν μου αρέσει να δίνονται τέτοια πέναλτι. Πρέπει να σκεφτούμε αν ο παίκτης πέφτει από αυτή την επαφή. Μου φάνηκε ότι πέφτει εύκολα. Δεν έχουν δοθεί άλλα τέτοια πέναλτι; Έχουν δοθεί. Μου αρέσει; Όχι.

Μπορείς να πεις ότι ανακαλύφθηκε το πέναλτι; Όχι, υπάρχει επαφή. Το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη ποινή, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δύσκολοι σε αυτό. Βέβαια υπάρχει πέναλτι πριν από αυτό, στο σουτ του Μάνταλου, ο οποίος ωρύεται. Δεν φαίνεται καλά και πρέπει η Super League να δει αν γίνεται να υπάρξει κάλυψη με κάμερα super slow για να το δούμε σε αργή κίνηση, με ένα καθαρό πλάνο.

Μπορούμε μόνο να το καταλάβουμε, γιατί ενώ η μπάλα πάει ευθεία, σηκώνεται απότομα προς τα πάνω. Εγώ είμαι βέβαιος ότι βρίσκει στο χέρι. Αν υπήρχε καλή τηλεοπτική κάλυψη, θα το έβλεπε και το VAR. Το ότι βρήκε όμως στο χέρι είμαι βέβαιος, από την πορεία της μπάλας, όπως και ο Μάνταλος, που διαμαρτυρήθηκε».