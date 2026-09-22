Ο γιος του Παρασκευά Άντζα έκανε τατουάζ στο στήθος το πρόσωπο του αδικοχαμένου πατέρα του

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, μετά από τη μάχη του με την ALS (σ.σ. αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) και ο μικρός γιος του, Παναγιώτης, έκανε τατουάζ το πρόσωπό του στο στήθος του.

Ο Παναγιώτης Άντζας ανακοινώθηκε από την Ξάνθη, με την οποία ο πατέρας του Παρασκευάς ήταν απόλυτα συνδεδεμένος και στο βίντεο της παρουσίασής του, φανερώθηκε και το τατουάζ με το πρόσωπο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

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Ο Παρασκευάς Άντζας αγωνίστηκε στην Ξάνθη από το 1995 έως το 1998 και από το 2004 έως το 2007 και ο 19χρονος γιος του είναι πλέον παίκτης της ομάδας για να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, που έγραψε ιστορία στην Ελλάδα επίσης με την φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και της Εθνικής ομάδας, με την οποία κατέγραψε 26 συμμετοχές.

Στο βίντεο της παρουσίασής του η Ξάνθη έβαλε μία ηχητική περιγραφή που αναφέρει «κεφαλιά από τον Άντζα και 1-0», με σκοπό να συνδέσει τις δύο γενιές.