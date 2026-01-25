Εθνική πόλο ανδρών: Αυτά είναι τα μετάλλια της Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου στο ευρωπαϊκό

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και… έσπασε την κατάρα που την κυνηγούσε στη διοργάνωση! Η γαλανόλευκη διέλυσε με 12-5 την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.
Με τον τρόπο αυτό, η Εθνική πόλο των ανδρών πρόσθεσε μι ακόμα διάκριση στο “βιβλίο” της ιστορίας της, αφού πλέον μετρά 18 μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, εκ των οποίων πέντε αργυρά και 13 χάλκινα.
Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών:
Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα – Xάλκινο μετάλλιο: 2025
Ολυμπιακοί Αγώνες-Αργυρό μετάλλιο: 2020
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου-Αργυρό μετάλλιο: 2023/ Χάλκινο μετάλλιο: 2005, 2015, 2022, 2025
Παγκόσμια Λίγκα Υδατοσφαίρισης (World League) – Χάλκινο μετάλλιο: 2004, 2006, 2016, 2020
Παγκόσμιο κύπελλο-Αργυρό μετάλλιο: 1997, 2025
Μεσογειακοί Αγώνες-Αργυρό μετάλλιο: 2018/ Χάλκινο μετάλλιο: 1951, 1991, 1993, 2013