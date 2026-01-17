Εθνική πόλο ανδρών: Η βαθμολογία στον ενιαίο όμιλο και τα σενάρια πρόκρισης

Η Εθνική πόλο των ανδρών της Ελλάδας “σάρωσε” με 20-8 την Τουρκία, στην πρεμιέρα της δεύτερης φάσης των ομίλων, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου και βρίσκεται πλέον με το… ένα πόδι στα ημιτελικά.

Ξεκινώντας με 4/4 στη διοργάνωση, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στον ενιαίο έκτο όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει πλέον την Ιταλία σε έναν… τελικό για την πρώτη θέση.

Ακόμη κι αν ηττηθεί όμως από την Ιταλία, της αρκεί η νίκη με τη Ρουμανία στην τελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων, για να πάρει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά, αφού εκεί θα βρεθούν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Κροατία και Ρουμανία θα πρέπει πάντως να κάνουν το απόλυτο στη συνέχεια για να καταφέρουν να ρίξουν την Ελλάδας από την πρώτη δυάδα της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία στον έκτο όμιλο