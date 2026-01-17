Αθλητικά

Εθνική πόλο ανδρών: Το νέο τρομερό γκολ του Αργυρόπουλου στο Ελλάδα – Τουρκία

Αλλού κοιτούσε αλλού σκόραρε ο Αργυρόπουλος για την Εθνική Ελλάδας
Ο Αργυρόπουλος κόντρα στην Τουρκία
Ο Αργυρόπουλος κόντρα στην Τουρκία / EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο των ανδρών της Ελλάδας “διέλυσε” με 20-8 την Τουρκία, σε μία εντυπωσιακή πρεμιέρα στη δεύτερη φάση των ομίλων, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να προσφέρει ξανά θέαμα.

Μετά το γκολ της χρονιάς κόντρα στην Κροατία, ο Στέλιος Αργυρόπουλος βρήκε έναν ακόμη τρόπο να αφήσει με το στόμα ανοιχτό τον κόσμο στο Ελλάδα – Τουρκία, αφού σκόραρε χωρίς να κοιτάει την εστία για την Εθνική πόλο των ανδρών.

Ο διεθνής Έλληνας πολίστας προσποιήθηκε ότι πασάρει, αλλά τελικά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της τουρκικής ομάδας, με τους αντιπάλους του να περιμένουν πλέον το… video με τα highlights για να δουν τι έγινε στη φάση.

Ο Αργυρόπουλος και οι συμπαίκτες του ετοιμάζονται πλέον για το ντέρμπι με την Ιταλία.

