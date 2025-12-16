Εθνική πόλο γυναικών: Οι «εκλεκτές» του Χάρη Παυλίδη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Με 22 παίκτριες θα αρχίσει την προσεχή Δευτέρα (22/12), στο ΟΑΚΑ, η προετοιμασία της εθνικής πόλο γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου.

Ο Χάρης Παυλίδης θα έχει στη διάθεσή του τις 15 πολίστριες που ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου, τον περασμένο Ιούλιο στη Σιγκαπούρη, ενώ συμπεριέλαβε στις επιλογές του και τρεις πολύ νεαρές παίκτριες, τις 16χρονες Ραφαέλα Σαλταμανίκα και Ανδρονίκη Καραγιάννη και την Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία δύο ημέρες πριν την έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα γιορτάσει τα 15α γενέθλιά της.

Μίνι έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η μη κλήση της Μαρίνας Κοτσιώνη, με τη -συμπαίκτριά της στη Βουλιαγμένη- Εύα Καρύτσα και τη 18χρονη Νικολέτα Κυριακοπούλου να αποτελούν τις δύο έξτρα επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα, μαζί με το ζευγάρι γκολκίπερ της Σιγκαπούρης (Ιωάννα Σταματοπούλου και Αλεξία Τζούρκα).

Αναλυτικά οι «εκλεκτές» του ομοσπονδιακού τεχνικού για την προετοιμασία: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Εύα Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός), Αθηνά Γιαννοπούλου (Σαμπαντέλ), Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).