Αθλητικά

Εθνική πόλο: Το ιστορικό γκολ του Αργυρόπουλου και το φιλί του Σκουμπάκη

Η γκολαράρα του Αργυρόπουλου και η αντίδραση του MVP Σκουμπάκη
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το χρυσό γκολ για την εθνική πόλο στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία.

Η εθνική πόλο των ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Το χρυσό γκολ για τη γαλανόλευκη το σημείωσε ο Αργυρόπουλος, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο αρχηγός της εθνικής πόλο έστειλε στον έβδομο ουρανό την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, με τον MVP του τελικού, Δημήτρη Σκουμπάκη, να σπεύδει να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει.

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