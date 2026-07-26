Εθνική πόλο: Το ιστορικό γκολ του Αργυρόπουλου και το φιλί του Σκουμπάκη

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το χρυσό γκολ για την εθνική πόλο στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία.

Η εθνική πόλο των ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρυσό γκολ για τη γαλανόλευκη το σημείωσε ο Αργυρόπουλος, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο αρχηγός της εθνικής πόλο έστειλε στον έβδομο ουρανό την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, με τον MVP του τελικού, Δημήτρη Σκουμπάκη, να σπεύδει να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει.