Η εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου: Τα 19 γαλανόλευκα μετάλλια

Η εθνική πόλο των ανδρών έσπασε επιτέλους την κατάρα και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup.

Η εθνική πόλο των ανδρών κατέκτησε το 19ο μετάλλιο της ιστορίας της και πλέον βάζει πλώρη για νέες μεγάλες επιτυχίες.

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Το ταλέντο της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου είναι τεράστιο, οι περισσότεροι παίκτες είναι σε εξαιρετική ηλικία, οπότε τα καλύτερα έρχονται.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική πόλο ανδρών

Χρυσό:

World Cup (2026)

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Ασημένια (5):

Ολυμπιακοί Αγώνες (2020)

World Cup (1997, 2025)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2023)

Μεσογειακοί Αγώνες (2018)

Χάλκινα (13):

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2026)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2005, 2015, 2022, 2025)

World League (2004, 2006, 2016, 2020)

Μεσογειακοί Αγώνες (1951, 1991, 1993, 2013)