Αθλητικά

Η εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου: Τα 19 γαλανόλευκα μετάλλια

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής πόλο ανδρών
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Η εθνική πόλο των ανδρών έσπασε επιτέλους την κατάρα και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup.

Η εθνική πόλο των ανδρών κατέκτησε το 19ο μετάλλιο της ιστορίας της και πλέον βάζει πλώρη για νέες μεγάλες επιτυχίες.

Το ταλέντο της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου είναι τεράστιο, οι περισσότεροι παίκτες είναι σε εξαιρετική ηλικία, οπότε τα καλύτερα έρχονται.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Εθνική πόλο ανδρών

Χρυσό:

World Cup (2026)

Ασημένια (5):

Ολυμπιακοί Αγώνες (2020)
World Cup (1997, 2025)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2023)
Μεσογειακοί Αγώνες (2018)

Χάλκινα (13):

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2026)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2005, 2015, 2022, 2025)
World League (2004, 2006, 2016, 2020)
Μεσογειακοί Αγώνες (1951, 1991, 1993, 2013)

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