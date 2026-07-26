Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15 τελικό: Στην κορυφή του κόσμου η εθνική πόλο

Παρακολουθήσατε live τη μάχη της εθνικής πόλο των ανδρών απέναντι στην ισχυρή Ουγγαρία στον τελικό του World Cup.
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
Μία άμυνα στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα
Πρέπει να σκοράρει οπωσδήποτε η Ελλάδα
Έξαλλος ο Θοδωρής Βλάχος με τους διαιτητές
Η Ουγγαρία έχει την επίθεση
Τεράστια προσπάθεια από τη γαλανόλευκη
Έχασε πέναλτι ο Σκουμπάκης
Τι κάνει ο Σκουμπάκης!!! Πέμπτο γκολ από τον άσο του Παναθηναϊκού
Τρομερός Σκουμπάκης! Τέταρτη γκολάρα από την περιφέρεια για τον Κρητικό πολίστα
Φοβερό γκολ από τον Παπαναστασίου
Ο Τζωρτζάτος γλίτωσε την Ελλάδα από ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω
Ο Πούρος δίνει και πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη με το δεύτερο προσωπικό του γκολ
Φοβερός Σκουμπάκης! Εκτελεί από παντού τους Ούγγρους στον τελικό
Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου, ευτυχώς έχασε την ευκαιρία η Ουγγαρία στον παραπάνω
Ο Γκιουβέτσης και πάλι από την ίδια γωνία
9-8 οι Ούγγροι με 5/7 στον παραπάνω
Με παίκτη λιγότερο η Ελλάδα, τάιμ άουτ για την Ουγγάρια για να οργανώσει την επίθεση
Ο Γκιουβέτσης βρήκε δίχτυα στον παίκτη παραπάνω
Νέα βολίδα του Σκουμπάκη
Στο +3 η γαλανόλευκη
Τζωρτζάτος σε φοβερή κατάσταση και σήμερα
"Φωτοβολίδα" του Σκουμπάκη από τα 10 μέτρα
Ο Κάκαρης έβαλε τους Ούγγρους στα δίχτυα
Ο Κάκαρης τράβηξε δύο παίκτες πάνω του, έδωσε στον Παπαναστασίου και εκείνος από κοντά έκανε το 1-2
Ο Χαλυβόπουλος κέρδισε πέναλτι, ο Αργυρόπουλος το εκτέλεσε και η γαλανόλευκη άνοιξε το σκορ στον μεγάλο τελικό
Ο κόσμος στις κερκίδες, όπως αναμενόταν, βρίσκεται στο πλευρό της γαλανόλευκης
Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί φέτος τέσσερις φορές: τον Ιανουάριο, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική ηττήθηκε 15-12, ενώ ακολούθησαν δύο παιχνίδια στα προκριματικά του World Cup, στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη (13-12 η Ουγγαρία, 16-10 η ελληνική ομάδα).
Συναντήθηκαν και πριν λίγες ημέρες στο Σίδνεϊ, σε τουρνουά προετοιμασίας πριν το Super Final, με τη “γαλανόλευκη” να επικρατεί 22-16.
Η Ουγγαρία αγωνίζεται στα τελικά του World Cup χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Σόμα Βόγκελ, τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ανγκιαλ, τον πρώτο σκόρερ του Champions League, Βίντσε Βίγκβαρι, καθώς και τον Σίλαρντ Γιάνσικ.
Οι Μαγυάροι έχουν όμως και μία πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο ηγέτης τους και μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκέργκο Ζάλανκι, επανήλθε στις τάξεις της ομάδας μετά από δύο χρόνια (δεν είχε κληθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε στο Σίδνεϊ με σημαντικές ελλείψεις (Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Παπανικολάου, συν τον Ζερδεβά που “κόπηκε” με απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού), αλλά αυτό ισχύει για σχεδόν όλες τις ομάδες της τελικής φάσης, αφού το φετινό καλοκαίρι -χωρίς άλλη μεγάλη διοργάνωση- προσφέρεται για ανάπαυση των… πολεμιστών
Το πρωί του Σαββάτου 25/07 η εθνική ομάδα επικράτησε 10-9 της Ιταλίας στον ημιτελικό, σε μία αναμέτρηση γεμάτη αγωνία
Η γαλανόλευκη δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και 18ο συνολικά
Στο παρελθόν έχει ηττηθεί στους 5 τελικούς και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του World Cup ανάμεσα στην εθνική πόλο των ανδρών και την Ουγγαρία