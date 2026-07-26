Αθλητικά

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15 τελικό: Στην κορυφή του κόσμου η εθνική πόλο

Η γαλανόλευκη έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live τη μάχη της εθνικής πόλο των ανδρών απέναντι στην ισχυρή Ουγγαρία στον τελικό του World Cup.

12:19 | 26.07.2026

Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr

12:19 | 26.07.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

12:18 | 26.07.2026
Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό
12:18 | 26.07.2026
Για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου
12:18 | 26.07.2026
Τελείωσε η κατάρα!
12:18 | 26.07.2026
Το σήκωσε επιτέλους!
12:17 | 26.07.2026
ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ!
12:17 | 26.07.2026

Μία άμυνα στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα

12:15 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ ο Αργυρόπουλος! 14-15 η Ελλάδα
12:14 | 26.07.2026
Τάιμ άουτ από τον Θοδωρή Βλάχο

Πρέπει να σκοράρει οπωσδήποτε η Ελλάδα

12:14 | 26.07.2026
45 δευτερόλεπτα ακόμα
12:13 | 26.07.2026
14-14 ισοφαρίζει δυστυχώς η Ουγγαρία
12:12 | 26.07.2026

Έξαλλος ο Θοδωρής Βλάχος με τους διαιτητές

12:12 | 26.07.2026

Η Ουγγαρία έχει την επίθεση

12:10 | 26.07.2026
Ένα λεπτό ακόμα
12:10 | 26.07.2026
2:20 ακόμα, θρίλερ
12:10 | 26.07.2026
13-14 μειώνει η Ουγγαρία
12:07 | 26.07.2026
Βγάλαμε άμυνα με δύο λιγότερους παίκτες!

Τεράστια προσπάθεια από τη γαλανόλευκη

12:06 | 26.07.2026

Έχασε πέναλτι ο Σκουμπάκης

12:06 | 26.07.2026
3:50 ακόμα για το τέλος του αγώνα
12:04 | 26.07.2026
12-14 μειώνει η Ουγγαρία
12:02 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 11-14!

Τι κάνει ο Σκουμπάκης!!! Πέμπτο γκολ από τον άσο του Παναθηναϊκού

12:02 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 11-13!

Τρομερός Σκουμπάκης! Τέταρτη γκολάρα από την περιφέρεια για τον Κρητικό πολίστα

12:00 | 26.07.2026
11-12 μειώνει η Ουγγαρία
11:59 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 10-12

Φοβερό γκολ από τον Παπαναστασίου

11:58 | 26.07.2026

11:55 | 26.07.2026
Ξεκίνησε το τελευταίο οκτάλεπτο
11:55 | 26.07.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ουγγαρία - Ελλάδα 10-11
11:53 | 26.07.2026

Ο Τζωρτζάτος γλίτωσε την Ελλάδα από ακόμα ένα γκολ στον παραπάνω

11:52 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 10-11

Ο Πούρος δίνει και πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη με το δεύτερο προσωπικό του γκολ

11:50 | 26.07.2026

11:50 | 26.07.2026
10-10, είχαν και πάλι απάντηση οι Ούγγροι
11:49 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 9-10!

Φοβερός Σκουμπάκης! Εκτελεί από παντού τους Ούγγρους στον τελικό

11:49 | 26.07.2026

11:47 | 26.07.2026

Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου, ευτυχώς έχασε την ευκαιρία η Ουγγαρία στον παραπάνω

11:47 | 26.07.2026

11:45 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 9-9!

Ο Γκιουβέτσης και πάλι από την ίδια γωνία

11:44 | 26.07.2026
Γκολ ο Ζάλανκι και για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ η Ουγγαρία

9-8 οι Ούγγροι με 5/7 στον παραπάνω

11:43 | 26.07.2026

Με παίκτη λιγότερο η Ελλάδα, τάιμ άουτ για την Ουγγάρια για να οργανώσει την επίθεση

11:41 | 26.07.2026
8-8 ισοφαρίζει και πάλι η Ουγγαρία
11:40 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ και 7-8 για την Ελλάδα

Ο Γκιουβέτσης βρήκε δίχτυα στον παίκτη παραπάνω

11:40 | 26.07.2026
Η Ουγγαρία ισοφάρισε 7-7
11:40 | 26.07.2026
Ξεκίνησε με γκολ το τρίτο οκτάλεπτο
11:33 | 26.07.2026

11:31 | 26.07.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου! Ουγγαρία - Ελλάδα 6-7
11:28 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 6-7!

Νέα βολίδα του Σκουμπάκη

11:27 | 26.07.2026
6-6 ισοφαρίζει η Ουγγαρία και ο τελικός ξεκινάει από την αρχή
11:24 | 26.07.2026

11:24 | 26.07.2026
5-6 απαντάει η Ουγγαρία
11:22 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 4-6
11:21 | 26.07.2026
4-5 μειώνουν οι Ούγγροι
11:18 | 26.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
11:15 | 26.07.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ουγγαρία - Ελλάδα 3-5
11:15 | 26.07.2026
3-5 μειώνουν οι Ούγγροι
11:14 | 26.07.2026
H γκολάρα του Σκουμπάκη

11:14 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 2-5

Στο +3 η γαλανόλευκη

11:12 | 26.07.2026

Τζωρτζάτος σε φοβερή κατάσταση και σήμερα

11:11 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 2-4

"Φωτοβολίδα" του Σκουμπάκη από τα 10 μέτρα

11:11 | 26.07.2026

11:09 | 26.07.2026

11:09 | 26.07.2026

11:09 | 26.07.2026
2-3 μειώνουν οι Ούγγροι
11:05 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 1-3

Ο Κάκαρης έβαλε τους Ούγγρους στα δίχτυα

11:04 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ και 1-2 για την Ελλάδα

Ο Κάκαρης τράβηξε δύο παίκτες πάνω του, έδωσε στον Παπαναστασίου και εκείνος από κοντά έκανε το 1-2

11:03 | 26.07.2026
1-1 ισοφαρίζει αμέσως η Ουγγαρία στον παίκτη παραπάνω
11:02 | 26.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 0-1

Ο Χαλυβόπουλος κέρδισε πέναλτι, ο Αργυρόπουλος το εκτέλεσε και η γαλανόλευκη άνοιξε το σκορ στον μεγάλο τελικό

11:00 | 26.07.2026
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός
10:59 | 26.07.2026

10:59 | 26.07.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του τελικού στο Σίδνεϊ

Ο κόσμος στις κερκίδες, όπως αναμενόταν, βρίσκεται στο πλευρό της γαλανόλευκης

10:57 | 26.07.2026

10:56 | 26.07.2026
Δεν υπάρχει φαβορί στον μεγάλο τελικό

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί φέτος τέσσερις φορές: τον Ιανουάριο, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική ηττήθηκε 15-12, ενώ ακολούθησαν δύο παιχνίδια στα προκριματικά του World Cup, στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη (13-12 η Ουγγαρία, 16-10 η ελληνική ομάδα).

 Συναντήθηκαν και πριν λίγες ημέρες στο Σίδνεϊ, σε τουρνουά προετοιμασίας πριν το Super Final, με τη “γαλανόλευκη” να επικρατεί 22-16.

10:56 | 26.07.2026
Μεγάλες απουσίες και για τους Ούγγρους

Η Ουγγαρία αγωνίζεται στα τελικά του World Cup χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Σόμα Βόγκελ, τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ανγκιαλ, τον πρώτο σκόρερ του Champions League, Βίντσε Βίγκβαρι, καθώς και τον Σίλαρντ Γιάνσικ.

Οι Μαγυάροι έχουν όμως και μία πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο ηγέτης τους και μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκέργκο Ζάλανκι, επανήλθε στις τάξεις της ομάδας μετά από δύο χρόνια (δεν είχε κληθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού).

10:54 | 26.07.2026

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε στο Σίδνεϊ με σημαντικές ελλείψεις (Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Παπανικολάου, συν τον Ζερδεβά που “κόπηκε” με απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού), αλλά αυτό ισχύει για σχεδόν όλες τις ομάδες της τελικής φάσης, αφού το φετινό καλοκαίρι -χωρίς άλλη μεγάλη διοργάνωση- προσφέρεται για ανάπαυση των… πολεμιστών

 

10:53 | 26.07.2026
Αυτή την ώρα, η παρουσίαση των δύο ομάδων του τελικού
10:53 | 26.07.2026
MVP ήταν ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζωρτζάτος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Επικό ματς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, κατέβασε «ρολά» στο Ιταλία – Ελλάδα με 21 επεμβάσεις
Απίστευτο στατιστικό από τον διεθνή τερματοφύλακα
10:52 | 26.07.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ιταλία – Ελλάδα 9-10: Η Εθνική πόλο των ανδρών έβγαλε ψυχή και με «ήρωα» τον Τζωρτζάτο έχει back to back τελικό στο World Cup
Ο μεγάλος τελικός στο Σίδνεϊ κόντρα στην Ουγγαρία θα γίνει την Κυριακή (26.07.2026), στις 11:00 (ώρα Ελλάδας)
10:52 | 26.07.2026

Το πρωί του Σαββάτου 25/07 η εθνική ομάδα επικράτησε 10-9 της Ιταλίας στον ημιτελικό, σε μία αναμέτρηση γεμάτη αγωνία

10:51 | 26.07.2026
Ώρα χρυσού!

Η γαλανόλευκη δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και 18ο συνολικά

10:51 | 26.07.2026
Η εθνική πόλο διεκδικεί για έκτη φορά χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά.

Στο παρελθόν έχει ηττηθεί στους 5 τελικούς και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο
 

10:50 | 26.07.2026
Καλημέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο τελικό του World Cup ανάμεσα στην εθνική πόλο των ανδρών και την Ουγγαρία

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