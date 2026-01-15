Εθνική πόλο: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων που θα κρίνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο των ανδρών νίκησε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα την Κροατία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση ως πρώτη στον δεύτερο όμιλο.

Η μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Κροατίας άνοιξε τον δρόμο για τα μετάλλια στο Βελιγράδι.

Πλέον έχει δημιουργηθεί ένας νέος όμιλος, ο ΣΤ’, στον οποίο η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκιά.

Οι βαθμοί και τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης έχουν μεταφερθεί στη Β’ Φάση και αυτό που θέλει ουσιαστικά η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι έστω έναν βαθμό κόντρα στην Ιταλία, καθώς οι νίκες με Ρουμανία και Τουρκία θεωρούνται σχεδόν δεδομένες.

Οι δύο πρώτες ομάδες περνούν στα ημιτελικά.

Η βαθμολογία στον ΣΤ’ Όμιλο

Ελλάδα 9 (+3)

Ιταλία 9 (+30)

Κροατία 6 (+26)

Ρομανία 6 (-5)

Τουρκία 3 (-11)

Γεωργία 3 (-14)

Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο

Ουγγαρία 6

Σερβία 5

Ισπανία 3

Μαυροβούνιο 3

Ολλανδία 1

Γαλλία 0

Το πρόγραμμα του ΣΤ’ Ομίλου

17/1/2026 – Σάββατο

16:30 Γεωργία – Ιταλία

19:00 Ελλάδα – Τουρκία

21:30 Κροατία – Ρουμανία

19/1/2026 – Δευτέρα

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 Κροατία – Τουρκία

21:30 Ελλάδα – Ιταλία

21/1/2026 – Τετάρτη

16:30 Τουρκία – Γεωργία

19:00 Ρουμανία – Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: 1ος του Ε’ Ομίλου – 2ος του ΣΤ’ Ομίλου

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: 1ος του Στ’ Ομίλου – 2ος του Ε’ Ομίλου

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30