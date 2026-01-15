Εθνική πόλο: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων που θα κρίνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο των ανδρών νίκησε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα την Κροατία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση ως πρώτη στον δεύτερο όμιλο.
Η μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Κροατίας άνοιξε τον δρόμο για τα μετάλλια στο Βελιγράδι.
Πλέον έχει δημιουργηθεί ένας νέος όμιλος, ο ΣΤ’, στον οποίο η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκιά.
Οι βαθμοί και τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης έχουν μεταφερθεί στη Β’ Φάση και αυτό που θέλει ουσιαστικά η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι έστω έναν βαθμό κόντρα στην Ιταλία, καθώς οι νίκες με Ρουμανία και Τουρκία θεωρούνται σχεδόν δεδομένες.
Οι δύο πρώτες ομάδες περνούν στα ημιτελικά.
Η βαθμολογία στον ΣΤ’ Όμιλο
Ελλάδα 9 (+3)
Ιταλία 9 (+30)
Κροατία 6 (+26)
Ρομανία 6 (-5)
Τουρκία 3 (-11)
Γεωργία 3 (-14)
Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο
Ουγγαρία 6
Σερβία 5
Ισπανία 3
Μαυροβούνιο 3
Ολλανδία 1
Γαλλία 0
Το πρόγραμμα του ΣΤ’ Ομίλου
17/1/2026 – Σάββατο
16:30 Γεωργία – Ιταλία
19:00 Ελλάδα – Τουρκία
21:30 Κροατία – Ρουμανία
19/1/2026 – Δευτέρα
16:30 Γεωργία – Ρουμανία
19:00 Κροατία – Τουρκία
21:30 Ελλάδα – Ιταλία
21/1/2026 – Τετάρτη
16:30 Τουρκία – Γεωργία
19:00 Ρουμανία – Ελλάδα
21:30 Ιταλία – Κροατία
Ημιτελικοί
1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: 1ος του Ε’ Ομίλου – 2ος του ΣΤ’ Ομίλου
2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: 1ος του Στ’ Ομίλου – 2ος του Ε’ Ομίλου
Τελικοί
Μικρός Τελικός – 25/01 18:00
Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30