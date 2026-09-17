Εθνική βόλεϊ: Η Ελλάδα κόντρα στη Φινλανδία για την πρόκριση στους «8» του Eurovolley

Τη Φινλανδία θα αντιμετωπίσει η Εθνική βόλεϊ ανδρών στη φάση των “16” του Eurovolley, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση στο Τορίνο.

Η Φινλανδία είχε την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση στον Γ’ όμιλο, ωστόσο την έχασε στο φινάλε της πρώτης φάσης. Στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Εσθονία, αποτέλεσμα που την έφερε στη δεύτερη θέση της τελικής βαθμολογίας, με το Βέλγιο να τερματίζει πρώτο.

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Έτσι, η Φινλανδία διασταυρώνεται με την Ελλάδα στη φάση των “16”, σε μία αναμέτρηση νοκ άουτ που θα κρίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurovolley.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα -έχοντας από πριν εξασφαλίσει θέση στις καλύτερες 16 ομάδες- επικράτησε (και) της Σλοβακίας με 3-1 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25), αποτέλεσμα που του έδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον Α’ όμιλο.