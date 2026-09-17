Αθλητικά

ΟΦΗ: Ποδοσφαιριστές και οπαδοί έγιναν ένα στο Παγκρήτιο μετά την ιστορική νίκη επί της Χόφενχαϊμ

Πανηγυρίστηκε έντονα η νίκη των Κρητικών επί της ομάδας της Bundesliga
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Μια κίνηση που τείνει να γίνει συνήθεια στον ΟΦΗ και που “δένει” ακόμα περισσότερο τους οπαδούς της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη.

Ο ΟΦΗ πέτυχε μία ιστορική νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ με 2-0 για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και μετά την λήξη της αναμέτρησης κόσμος και παίκτες έγιναν… ένα στο Παγκρήτιο.

Όπως έκαναν και σε άλλες φετινές επιτυχίες της ομάδας, οι παίκτες του ΟΦΗ πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων της ομάδας και πανηγύρισαν το “μεγάλο” αποτέλεσμα.

Οπαδοί και παίκτες -συντονισμένα- βάρεσαν παλαμάκια και φώναξαν “ΟΦΗ”, για την επιτυχία του Ομίλου.

Μεταξύ των παικτών -στον αγωνιστικό χώρο- βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Μιχάλης Μπούσης.

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Αθλητικά
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