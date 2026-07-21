Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Δραπετσώνα: «Ήθελα να έρθω για να αποτίσω φόρο τιμής στον πατέρα μου»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” που έγινε στη Δραπετσώνα και συγκινήθηκε, μιλώντας για τον πατέρα του, μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Η ταινία προβλήθηκε στο πλαίσιο τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τη Μάγδα Φύσσα, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για τα προσωπικά του συναισθήματα μετά την προβολή.

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Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

“Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, που δεν έχω συνηθίσει να είμαι, συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο που αποτύπωσε αυτήν την ιστορική που απόδραση, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ήθελα να έρθω για να αποτίσω έναν φόρο τιμής και στον πατέρα μου που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, αλλά και στους συντρόφους μου. Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις και συγκινούμαι που το λέω. Μάλιστα, είχα ευκαιρία να τους ξαναδώ να μιλάνε, είχα δει το ντοκιμαντέρ και παλαιότερα. Έχω ζήσει την ιστορία αυτή και μέσα από διηγήσεις και των ανθρώπων αυτών και του πατέρα μου.

Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους όταν ας πούμε εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μία αθλητική νίκη, μία εκδρομή, μία εμπειρία. Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί, τι στρες, τι άγχος. Τι διακυβευόταν πίσω από την απόδραση. Καταρχήν, διακυβευόταν για αυτούς το πιο σημαντικό η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί ήταν αντίθετοι να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, αν δεν είχαν αποδράσει πιθανόν να είχαν εκτελεστεί.

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Κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, κάποιοι όταν απέδρασαν μετά από λίγες ημέρες τους κατέδωσαν. Έπειτα από 4 μήνες αυτής της προσπάθειας, μετά από δύο ημέρες ξαναπήγε στο εξωτερικό. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι κατάφεραν και διέφυγαν στο εξωτερικό, έζησαν και αποτύπωσαν αυτήν την ιστορία” ανέφερε συγκεκριμένα.