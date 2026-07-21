Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον 15χρονο Δημήτρη Λαζαρίδη από τον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία επένδυση για το μέλλον της ομάδας, αποκτώντας τον Δημήτρη Λαζαρίδη από τον Ατρόμητο, με τον οποίο είχε πέρυσι 19 γκολ Super League Κ15.

Ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρίδης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στις ακαδημίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έκανε επίσημα γνωστό ότι σύντομα θα υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο με τον νεαρό επιθετικό.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού επιθετικού Δημήτρη Λαζαρίδη στις ακαδημίες της ομάδας. Ο Λαζαρίδης αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού καλωσορίζει τον Δημήτρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».