Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα του φανέλα: «Τιμά την ασπρόμαυρη παράδοση με ανανεωμένο σχέδιο»

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα φανέλα για τη σεζόν 2026-27, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να πρωταγωνιστεί στο σχετικό video που δημοσίευσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ είναι εμπνευσμένη από το 2007 και διατηρεί την παράδοση των ασπρόμαυρων ριγών, μέσα από ένα ανανεωμένο σχέδιο. Πρόκειται δε, για τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

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Η ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στη χρονιά της συμπλήρωσης εκατό ετών ζωής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κοιτάζει το μέλλον χωρίς να απαρνιέται την ταυτότητά της. Ενόψει της νέας σεζόν της Super League, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης και η Macron, συνεργάτης του από το 2015, παρουσιάζουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση 2026/27: μια φανέλα που τιμά την ασπρόμαυρη παράδοση του ΠΑΟΚ μέσα από ένα ανανεωμένο σχέδιο και τη χρήση καινοτόμων υλικών που ανέπτυξε η ιταλική εταιρεία.

Η νέα εντός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27 φέρει το εμβληματικό μοτίβο των ασπρόμαυρων κάθετων ριγών, διακριτικό στοιχείο σε όλη την ιστορία του συλλόγου, ανανεωμένο σε σχέση με τις πρόσφατες σεζόν χάρη στη χρήση πιο λεπτών ριγών. Οι ώμοι και τα μανίκια είναι εξ ολοκλήρου μαύρα και διαχωρίζονται από το σώμα της φανέλας με λευκό διακοσμητικό ρέλι. Ο λαιμός σε σχήμα «V» ολοκληρώνεται με ένα κομψό λευκό και γκρι τελείωμα. Το λογότυπο Macron Hero σε γκρι απόχρωση και το έμβλημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι τοποθετημένα με εκτύπωση σιλικόνης στο στήθος.

Το εσωτερικό του γιακά φέρει μια εξατομικευμένη ετικέτα στα χρώματα του συλλόγου, μια αναφορά στο κεντρικό στοιχείο του ιστορικού εμβλήματος που χρησιμοποιούσε ο ΠΑΟΚ έως το 2007, την επιγραφή «PAOK FC», το λογότυπο της Macron και την ένδειξη «Designed in Bologna», που πιστοποιεί ότι κάθε ένδυμα συλλαμβάνεται, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται στο Macron Campus. Η επιγραφή «PAOK FC» εμφανίζεται επίσης σε γκρι χρώμα στο εξωτερικό πίσω μέρος του γιακά.

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Το σετ ολοκληρώνεται με λευκό σορτς με μαύρες λωρίδες στα ανοίγματα των ποδιών και λευκές κάλτσες με μαύρο γύρισμα, το οποίο αναδεικνύεται από μια λεπτή γκρι ρίγα.

Το σχέδιο της φανέλας αναβαθμίζεται περαιτέρω με τη χρήση του νέου υφάσματος Eco 3D Knit-Matrix, που ανέπτυξε η Macron για να συνδυάσει υψηλές τεχνικές επιδόσεις με μια εκλεπτυσμένη αισθητική. Αυτό το καινοτόμο ζακάρ, μέρος της σειράς Eco Fabric, είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα post-consumer και διαθέτει μια χαρακτηριστική τρισδιάστατη δομή με ετεροχρονισμένο ανάγλυφο μοτίβο, που προσδίδει στο ύφασμα ανθεκτικότητα, φυσική μηχανική ελαστικότητα και μια ιδιαίτερη ανάγλυφη όψη. Η κατασκευή του προάγει επίσης την ελαφρότητα και τη διαπνοή, εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27, μαζί με την πλήρη συλλογή ένδυσης και merchandising που δημιούργησε η Macron για τον ελληνικό σύλλογο, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ειδική ενότητα στο macron.com.

Η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμη τώρα online, και από την Πέμπτη 23/7 θα είναι διαθέσιμη και στον φυσικό χώρο της μπουτίκ.