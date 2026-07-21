Αθλητικά

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ γιόρτασε τα γενέθλιά του στη Σαρδηνία με κράνος των Βίκινγκ και πολύ κρέας

Φωτογραφίες από τις διακοπές του ανέβασε ο Χάαλαντ στο instagram
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ γιόρτασε τα γενέθλιά του στη Σαρδηνία με κράνος των Βίκινγκ και πολύ κρέας
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκλεισε τα 26 του χρόνια και γιόρτασε τα γενέθλιά του σε πλοίο στη Σαρδηνία, φορώντας ένα κράνος των Βίκινγκ, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ανέβασε αυτός και η σύντροφός του στο instagram.

Μετά από μία τρομερή παρουσία με την εθνική Νορβηγίας στο Μουντιάλ της Αμερικής, ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε ως ήρωας στη χώρα του, αλλά πλέον βρίσκεται στη Σαρδηνία για τις διακοπές του.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι γιόρτασε έτσι σε πλοίο και τα 26α γενέθλιά του, φορώντας το κράνος που έχει συνδεθεί με τους Βίκινγκ. Το μενού δε, περιελάμβανε πολύ φαγητό και πολύ κρέας, με τη σύντροφό του να ανεβάζει σχετικές φωτογραφίες με τεράστιες μπριζόλες και δεκάδες λουκάνικα.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabel Haugseng Johansen (@isabellaa)

Ο Χάαλαντ θα επιστρέψει σύντομα στο Μάντσεστερ για να ξεκινήσει προετοιμασία με τη Σίτι.

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