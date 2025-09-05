Eurobasket 2025: Απίστευτη τηλεθέαση για την ΕΡΤ1 στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία

Η κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Ισπανία για το Eurobasket εκτόξευσε την τηλεθέαση για λογαριασμό της ΕΡΤ1, το βράδυ της Πέμπτης (4/9/2025).

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 90-86, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλο της στο Eurobasket, απέκλεισε την Ισπανία από τη συνέχεια της διοργάνωσης και έστειλε στον… Θεό την τηλεθέαση της ΕΡΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 39,5% στο δυναμικό κοινό (18-54), αγγίζοντας στο τελευταίο μισάωρο το 48%!

Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τα ποσοστά δεν έπεσαν κάτω από το 41%, αποδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για την πορεία μας στο Eurobasket.

Στο γενικό σύνολο, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ συγκέντρωσε τον ίδιο μέσο όρο (39,5%), με την τηλεθέαση να εκτοξεύεται στο 49,1% στις δύο τελευταίες φάσεις του αγώνα.

