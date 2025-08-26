Eurobasket 2025: Η Εθνική μπάσκετ έχει την δεύτερη γηραιότερη ομάδα στο τουρνουά

Η Εθνική μπάσκετ ταξιδεύει το μεσημέρι της Τρίτης (26/8, 13:30) στην Κύπρο ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket, με την «γαλανόλευκη» να έχει ένα από τα γηραιότερα ρόστερ σε όλη την διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ηλικίας της Εθνικής μπάσκετ αγγίζει τα 29,8 έτη και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε όλο το τουρνουά, πίσω μόνο από την Πολωνία η οποία έχει 31,6! Με εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, η «γαλανόλευκη» στο Eurobasket δεν θα έχει κανέναν παίκτη που να είναι νεότερος των 26 χρονών, ενώ ταυτότχρονα στο ρόστερ βρίσκονται έξι παίκτες με ηλικία άνω των 30 (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας).

Το ρόστερ της Εθνικής

Γιάννης Αντετοκούνμπο (6/12/1994) (2,11μ.) Μιλγουόκι Μπακς

Κώστας Παπανικολάου (31/7/1990) (2,04μ.) Ολυμπιακός

Κώστας Σλούκας (15/1/1990) (1,90μ.) Παναθηναϊκός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (22/9/1993) (1,96μ.) Ολυμπιακός

Ντίνος Μήτογλου (11/6/1996) (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (2/1/1999) (2,00) Παναθηναϊκό

Δημήτρης Κατσίβελης (1/10/1991) (1,98μ.) ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο (20/11/1997) (2,08μ.) Ολυμπιακό

Βασίλης Τολιόπουλος (15/6/1996) (1,88μ.) Παναθηναϊκός

Τάιλερ Ντόρσεϊ (18/2/1996) (1,96μ.) Ολυμπιακός

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20/4/2005) (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Θανάσης Αντετοκούνμπο (18/7/1992) (2,01μ.) Eλεύθερος