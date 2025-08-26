Eurobasket 2025: Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στην Κύπρο και τα ιδιαίτερα Σπανούλη σε Σλούκα

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (26/8/2025) στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της στο Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ δεν έχασε καθόλου χρόνου και έπιασε αμέσως δουλειά, προκειμένου να εμφανιστεί πανέτοιμη στην πρεμιέρα της στο Eurobasket κόντρα στην Ιταλία την Πέμπτη (28/8/2025, 21:30).

Ο Βασίλης Σπανούλης δουλεύει σκληρά με τους παίκτες του, ενώ δεν σταματάει να δίνει προσωπικές συμβουλές και στον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε… ιδιαίτερα στον Κώστα Σλούκα στην προπόνηση της Τρίτης, με τους δύο άνδρες να γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς έχουν υπάρξει και συμπαίκτες στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια.

Μετά το τέλος της προπόνησης της Εθνικής Ελλάδας, στο παρκέ πέρασε η αποστολή της Ιταλίας για τη δική της προπόνηση. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί είναι δύο βασικοί αντίπαλοι μας στην μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου.