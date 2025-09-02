Eurobasket 2025: Ξεχωρίζει το Ιταλία – Ισπανία από το πρόγραμμα της ημέρας

Η αγωνιστική δράση στο Eurobasket συνεχίζεται την Τρίτη (2/9/2025), με τη διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής στον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο. O αγώνας της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ και το παιχνίδι που την ενδιαφέρει.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει νωρίς το μεσημέρι (15:00) τη Βοσνία και είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και το 4/4 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει, όμως, από το πρόγραμμα και η οποία ενδιαφέρει και τη γαλανόλευκη είναι το Ιταλία – Ισπανία. Οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1 και ψάχνουν τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει την πρόκριση.

Αν η Ιταλία κερδίσει και η Εθνική Ελλάδας επικρατήσει της Βοσνίας, τότε η γαλανόλευκη εξασφαλίζει από σήμερα την πρώτη θέση. Σε περίπτωση νίκης της Ισπανίας, τότε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα χρειαστεί να νικήσει τους Ίβηρες στην τελευταία αγωνιστική για να βρει πρώτη.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket

15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 ΕΡΤ 1-Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025