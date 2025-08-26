Εurobasket 2025: Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο με λοίμωξη, χάνει την πρεμιέρα της Εθνικής Γερμανίας

Στο νοσοκομείο μπήκε προληπτικά ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού με αποτέλεσμα να χάσει την πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στo Μαυροβούνιο (27/8 στις 16:30).

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας, ταλαιπωρείται από οξεία λοίμωξη και γι’ αυτό το λόγο διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Τάμπερε στην Φιλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του 2ου ομίλου για το Eurobasket. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θέση του στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας να καλυφθεί εκ νέου από τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, ο οποίος ήταν ο άμεσος βοηθός του.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου, με τους Γερμανούς να αναμένεται να ενημερώσουν τις επόμενες ημέρες.