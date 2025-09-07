Eurobasket 2025: Ο Γιαμπουσέλε τα έχωσε σε Γεωργιανό δημοσιογράφο μετά την ήττα της Γαλλίας

Η Γαλλία έπεσε τεράστιο θύμα έκπληξης στο Eurobasket, καθώς ηττήθηκε από τη Γεωργία και δεν μπόρεσε να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της Γαλλίας, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ήταν έξαλλος με έναν Γεωργιανό δημοσιογράφο, ο οποίος πανηγύριζε έντονα στη μεικτή ζώνη την ιστορική πρόκριση της ομάδας του στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν μπόρεσε να ελέγξει τα νεύρα του και τα έχωσε στον δημοσιογράφο.

“Έι. Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης“, είπε ο 29χρονος άσος των Νικς, διακόπτοντας τις δηλώσεις του.

Η Γαλλία ήταν το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα προημιτελικά, ωστόσο κατάφερε να μείνει εκτός από την παθιασμένη Γεωργία.