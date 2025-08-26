Eurobasket 2025: Ο ρόλος που θα έχει ο γιος του Εργκίν Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στο πλευρό του τον 15χρονο γιο του, Σαρπ, στην Εθνική Τουρκίας.

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το Eurobasket, έχοντας υψηλούς στόχους στη φετινή διοργάνωση. Οι Τούρκοι θέλουν να κατακτήσουν ένα μετάλλιο και δεν το κρύβουν στις δηλώσεις τους, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει και μία αποκάλυψη για τον 15χρονο γιο του, Σαρπ, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στην τουρκική αποστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Φυσικά δεν είναι επίσημα μέλος του τεχνικού τιμ γιατί είναι μόλις 15 ετών. Όμως συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία, κάνει scouting, βοηθάει την ομάδα. Ξέρει πολύ καλά το μπάσκετ. Βοηθάει εμένα, βοηθάει τους παίκτες. Είναι μέρος της ομάδας Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής assistant coach”, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας.

Με ηγέτες τους Σενγκούν, Οσμάν και Λάρκιν, η Τουρκία θα τα δώσει όλα για να φτάσει στα μετάλλια στο φετινό Eurobasket.