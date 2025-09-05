Eurobasket 2025: Ποιους αγώνες θα δείξει η ΕΡΤ για τη φάση των 16

Η φάση των 16 του Eurobasket θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο (6-7/9/2025), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις το Σάββατο και τέσσερις την Κυριακή, μεταξύ των οποίων ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Ισραήλ.

Όλοι οι αγώνες της φάσης των 16 του Eurobasket θα μεταδοθούν από τα κανάλια της NOVA, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο παιχνίδια το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Στη δημόσια τηλεόραση θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, φυσικά, την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά και τον αγώνα Λιθουανία – Λετονία, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος μας (σ.σ. εφόσον προκριθούμε) στα προημιτελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ακόμα τον αγώνα Γερμανία – Πορτογαλία το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά και το παιχνίδι Γαλλία – Γεωργία το μεσημέρι της Κυριακής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 του Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start

15:15 Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start και ΕΡΤ

18:30 Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start και ΕΡΤ

21:45 Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start*

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start

15:15 Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start και ΕΡΤ

18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start και ΕΡΤ

* Μένει να ανακοινωθεί αν όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 ή μερικά θα πάνε στο ΕΡΤnews.