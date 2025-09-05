Αθλητικά

Eurobasket 2025: Ποιους αγώνες θα δείξει η ΕΡΤ για τη φάση των 16

Τέσσερις αναμετρήσεις θα μεταδώσει η ΕΡΤ, ενώ όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από τη NOVA
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Η φάση των 16 του Eurobasket θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο (6-7/9/2025), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις το Σάββατο και τέσσερις την Κυριακή, μεταξύ των οποίων ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Ισραήλ.

Όλοι οι αγώνες της φάσης των 16 του Eurobasket θα μεταδοθούν από τα κανάλια της NOVA, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο παιχνίδια το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Στη δημόσια τηλεόραση θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, φυσικά, την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά και τον αγώνα Λιθουανία – Λετονία, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος μας (σ.σ. εφόσον προκριθούμε) στα προημιτελικά.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ακόμα τον αγώνα Γερμανία – Πορτογαλία το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά και το παιχνίδι Γαλλία – Γεωργία το μεσημέρι της Κυριακής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 του Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start
15:15 Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start και ΕΡΤ
18:30 Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start και ΕΡΤ
21:45 Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start*

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start
15:15 Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start και ΕΡΤ
18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start
21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start και ΕΡΤ

* Μένει να ανακοινωθεί αν όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 ή μερικά θα πάνε στο ΕΡΤnews.

