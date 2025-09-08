Αθλητικά

Eurobasket 2025: Πριμ του πρωθυπουργού της Γεωργίας στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση επί της Γαλλίας

Οικονομική επιβράβευση για την επιτυχία της ομάδας
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

Η Γεωργία έριξε μια από τις “βόμβες” στο φετινό Ευρωμπάσκετ, αποκλείοντας την Γαλλία στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Η πρόκριση της Γεωργίας στους “8” του Eurobasket γεμίσει και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των παικτών. Όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο “εισιτήριο” συνοδεύτηκε από πριμ 1 εκατ. ευρώ

“Εφόσον πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, θα ήθελα να το γιορτάσω με ένα κατάλληλο χρηματικό μπόνους από την κυβέρνηση. Θα διαθέσουμε 3 εκατομμύρια gel (σ.σ. 948.000 ευρώ) για την επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί και για κάθε μελλοντική νίκη στο Εurobasket”, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Όπως φαίνεται, το ίδιο ποσό θα πάρουν οι παίκτες εάν καταφέρουν να προκριθούν και κόντρα στη Φινλανδία και μπουν στην τετράδα του Εurobasket.

Αθλητικά
