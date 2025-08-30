Eurobasket 2025: Πρώτη νίκη για την Ισπανία – Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Η Ισπανία «ξέσπασε» στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη την ήττα της πρεμιέρας από τη Γεωργία, ισορροπώντας το ρεκόρ της στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ σε 1-1. Η «ρόχα» μετέτρεψε σε… μονόλογο τον αγώνα, φτάνοντας άνετα στο τελικό 88-67 και υποχρεώνοντας τους αντίπαλους στην πρώτη ήττα τους στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας.

Η Ισπανία του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε ρυθμό από τα 6,75 στη δεύτερη περίοδο και με την άμυνα να κρατάει τους Βόσνιους στους 14 πόντους σε αυτό το διάστημα, οικοδόμησε στο ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (44-30). Στην τρίτη περίοδο, η Ισπανία παρέμεινε «ζεστή» από τα 6,75 και κρατώντας την παραγωγικότητα της στα ύψη εκτόξευσε τη διαφορά στο +25 (72-47), «κλειδώνοντας» πρόωρα τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ της «ρόχα», που τελείωσε τον αγώνα με 15/38 τρίποντα, ο Σαντιάγκο Αλντάμα με 19 πόντους (4/6τρ.), ενώ από τη Βοσνία πάλεψε ο Κέναν Καμένιας με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο μετά από 2 αγώνες

Ελλάδα 2-0 ρεκόρ

Ισπανία 1-1

Γεωργία 1-1

Ιταλία 1-1

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-1

Κύπρος 0

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία-Γεωργία 78-62

Κύπρος-Ελλάδα 69-96

Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-67

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα

18:15 Ισπανία-Κύπρος

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα