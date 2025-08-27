Αθλητικά

Eurobasket 2025: Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας – Σάρωσαν τα φαβορί

Χωρίς τη μεγάλη έκπληξη η πρώτη ημέρα του τουρνουά
Στιγμή από το παιχνίδι Σερβία - Εσθονία
Στιγμή από το παιχνίδι Σερβία - Εσθονία / REUTERS / Ints Kalnins

Πρώτο τζάμπολ στο Eurobasket με τις αναμετρήσεις να παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναφορικά με τα μεγάλα φαβορί του τουρνουά, τα οποία έδειξαν με το καλησπέρα πως δεν πρόκειται να… χαριστούν.

Συγκεκριμένα, δυο από τις κορυφαίες ομάδες του τουρνουά, η Σερβία και η Γερμανία «καθάρισαν» χωρίς δυσκολία τις Εσθονία (98-64) και Μαυροβούνιο (106-76), ενώ από την πλευρά της η Τουρκία δεν αντιμετώπισε δυσκολία κόντρα στην Λετονία, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να παίρνει τη νίκη με σκορ 93-73.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί αύριο Πέμπτη (29/8/25) σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει τη νίκη για να μπει με το δεξί στο τουρνουά.

Τα αποτελέσματα

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/8/25)

15:00

Γεωργία – Ισπανία

Ισραήλ – Ισλανδία

18:00

Bέλγιο – Γαλλία

18:15

Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κύπρος

21:30

Eλλάδα – Ιταλία

Σλοβενία – Πολωνία

Αθλητικά
