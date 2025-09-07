Eurobasket 2025: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η πρώτη νοκ άουτ φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε με πολλές εκπλήξεις, με τις 8 ομάδες να ετοιμάζoνται για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ανάμεσα τους, φυσικά, και η Εθνική Ελλάδας.
Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι των προημιτελικών του Eurobasket είναι αυτό της Ελλάδας με τη Λιθουανία, ενώ η Τουρκία έχει το πιο βατό έργο κόντρα στην Πολωνία.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Ελλάδα – Λιθουανία
Τουρκία – Πολωνία
Γερμανία – Σλοβενία
Φινλανδία – Γεωργία
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Ελλάδα – Λιθουανία vs Τουρκία – Πολωνία
Γερμανία – Σλοβενία vs Φινλανδία – Γεωργία