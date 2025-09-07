Eurobasket 2025: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η πρώτη νοκ άουτ φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε με πολλές εκπλήξεις, με τις 8 ομάδες να ετοιμάζoνται για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ανάμεσα τους, φυσικά, και η Εθνική Ελλάδας.

Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι των προημιτελικών του Eurobasket είναι αυτό της Ελλάδας με τη Λιθουανία, ενώ η Τουρκία έχει το πιο βατό έργο κόντρα στην Πολωνία.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ελλάδα – Λιθουανία

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία

Φινλανδία – Γεωργία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Ελλάδα – Λιθουανία vs Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία vs Φινλανδία – Γεωργία