Eurobasket 2025: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Οι οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν το φετινό Eurobasket
Η πρώτη νοκ άουτ φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε με πολλές εκπλήξεις, με τις 8 ομάδες να ετοιμάζoνται για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ανάμεσα τους, φυσικά, και η Εθνική Ελλάδας.

Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι των προημιτελικών του Eurobasket είναι αυτό της Ελλάδας με τη Λιθουανία, ενώ η Τουρκία έχει το πιο βατό έργο κόντρα στην Πολωνία.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ελλάδα – Λιθουανία
Τουρκία – Πολωνία
Γερμανία – Σλοβενία
Φινλανδία – Γεωργία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Ελλάδα – Λιθουανία vs Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία vs Φινλανδία – Γεωργία

