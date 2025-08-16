Eurobasket: Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης στην κορυφαία 10άδα των σκόρερ της διοργάνωσης

Το πρώτο “τζάμπολ” στο Eurobasket 2025 πλησιάζει (27 Αυγούστου) και η FIBA μας… βάζει στο κλίμα, δίνοντας τη λίστα των 100 κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης, με την Ελλάδα να έχει “λαμπερή” παρουσία. Οι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης, ξεχωρίζουν!

Ο “γκάνγκστερ” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, μετράει συνολικά 1031 πόντους σε 33 παιχνίδια σε Eurobasket, όντας στην 4η θέση της σχετικής λίστας. Λίγο πιο πίσω, στη 10η θέση, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έχοντας 769 πόντους σε 58 παιχνίδια.

Ο Νίκος Γκάλης ήταν ο μεγάλος ηγέτης της Εθνικής μπάσκετ, στην ιστορική κατάκτηση του Eurobasket του 1987, έχοντας παίξει σε ακόμα σε Eurobasket το 1981, 1983, 1989 και το 1991, κατακτώντας ακόμα ένα ασημένιο μετάλλιο. Απ’ την άλλη, ο “δράκος” έχει αγωνιστεί σε οκτώ διοργανώσεις, από το 1979 που ήταν η πρώτη του, έως το 1995 (1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995).

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Eurobasket είναι ο σπουδαίος Πάου Γκασόλ με 1183 πόντους, αφήνοντας δεύτερο τον Τόνι Πάρκερ με 1104.

Οι υπόλοιποι Έλληνες που συμπληρώνουν τη λίστα με τους 100 τοπ σκόρερ του Eurobasketείναι οι Γιώργος Κολοκυθάς, Παναγιώτης Φασούλας, Γιάννης Μπουρούσης, Νίκος Ζήσης και Βασίλης Σπανούλης.

Ο Κολοκυθάς βρίσκεται στο Νο52 με 488 πόντους σε 25 παιχνίδια, έχοντας αγωνιστεί το 1965, το 1967 και το 1969. Ακολουθεί στην 59η θέση ο Φασούλας με 473 πόντους σε 43 συμμετοχές (1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995) και ο Μπουρούσης στο Νο63 με 468 πόντους σε 53 ματς (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017).

Ο Ζήσης έπαιξε σε έξι διοργανώσεις (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015) με απολογισμό 449 πόντων σε 51 παιχνίδια και τον συναντάμε στο Νο73 της λίστας. Ενώ 14 πιο κάτω, στο Νο87 είναι ο Σπανούλης με 429 πόντους σε 38 παιχνίδια, λαμβάνοντας μέρος στο EuroBasket του 2005 και μετέπειτα σε αυτά του 2007, 2009, 2013, 2015.