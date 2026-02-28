Euroleague: Αναβλήθηκε ξανά το Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναταραχή και στον αθλητισμό, με τη Euroleague να οδηγείται για δεύτερη φορά στην αναβολή του αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί.

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί είχε αναβληθεί και τον Δεκέμβριο λόγω δυσκολιών στη μετάβαση στο Ισραήλ, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, υπό το φόβο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό από τη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.

Η Euroleague θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον αναπρογραμματισμό του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».