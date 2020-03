Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν στη Euroleague, η Αρμάνι Μιλάνο έκανε απίθανο διπλό στην έδρα της Βαλένθια και έμεινε “ζωντανή” στην “μάχη” για την πρώτη 8άδα της κατάταξης και τα πλέι οφ.

Οι Ιταλοί είχαν το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση από τους Ισπανούς δύο φορές, για το 65-65 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Το ματς οδηγήθηκε έτσι στην παράταση, όπου οι “νυχτερίδες” έδειξαν να έχουν το μομέντουμ και προηγήθηκαν ακόμη και με +5, αλλά η ομάδα του Μεσίνα δεν τα παράτησε και έμεινε στο ματς με προσωπικά καλάθια του Σέρχι Ροντρίγκεθ.

Βαθμολογία Euroleague: “Τυχερός” ο Παναθηναϊκός στη “μάχη” της 8άδας! Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε

Με το σκορ στο 81-80 λοιπόν και σε… νεκρό χρόνο, η Αρμάνι κατάφερε να βρει ελεύθερο τρίποντο με τον Μίτσοφ, ο οποίος έδειξε… κρύο αίμα και με buzzer beater “έγραψε” το τελικό 81-83, “παγώνοντας” το γήπεδο.

Vladimir Micov WITH THE HAIL MARY SHOT TO SAVE @OlimpiaMI1936 😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/929gWAhA98