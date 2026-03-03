ΕuroLeague: «Γεωγραφική επέκταση και διάλογος με το ΝΒΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague συνεδρίασε την Τρίτη (3/3/2026), εγκρίνοντας μία σειρά καινοτόμων στρατηγικών πλάνων που στοχεύουν στην επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της δημιουργίας αξίας και της παγκόσμιας τοποθέτησης της λίγκας.

Στο Συμβούλιο της Euroleague επιβεβαιώθηκε η “ανοιχτή” στάση απέναντι στο ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων με το NBA Europe.

Η ανακοίνωση της Euroleague

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 για να εξετάσει και να εγκρίνει μια σειρά από μετασχηματιστικές στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για την επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της δημιουργίας αξίας και της παγκόσμιας τοποθέτησης της EuroLeague.

Σε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους θεμελιώδεις πυλώνες ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που επικεντρώνεται στη σταδιακή δημιουργία αξίας περιουσιακών στοιχείων, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην εφαρμογή μιας τριετούς στρατηγικής οργανωτικής βελτίωσης και επέκτασης. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν τη δέσμευση της ECA για καινοτομία, λειτουργική αριστεία και οικονομική βιωσιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα μπάσκετ.

Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

Οι μέτοχοι της ECA ενέκριναν την ανάπτυξη ενός τριετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο της συλλογικής αξίας του πρωταθλήματος όσο και της ατομικής αξίας περιουσιακών στοιχείων των συλλόγων του. Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της συλλογικής επιχειρηματικής αποτίμησης της EuroLeague στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός τριών σεζόν.

Βασικά στοιχεία του οδικού χάρτη περιλαμβάνουν:

Την αξιολόγηση της καθιέρωσης μόνιμων αδειών (λεγόμενων «franchises») και την επέκταση του αριθμού των αδειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας.

Την εκτέλεση ενός μετασχηματιστικού οργανωτικού οδικού χάρτη που βασίζεται στην ψηφιακή επιτάχυνση, τις δυνατότητες άμεσης εξυπηρέτησης των καταναλωτών και τη στρατηγική γεωγραφική επέκταση.

Δομικές βελτιώσεις που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης, της λειτουργικής επεκτασιμότητας και της εμπορικής απόδοσης.

Παράλληλα, οι μέτοχοι συμφώνησαν να διερευνήσουν την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης, παράλληλα με μια πρόσθετη άντληση κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα διατεθεί σε ένα εμπορικό όχημα που θα επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της EuroLeague. Αυτή η επένδυση θα ενισχύσει τα πρότυπα υποδομών, θα βελτιώσει την εμπειρία των οπαδών και θα ξεκλειδώσει νέες μακροπρόθεσμες ροές εσόδων.

Μέσω αυτών των ενεργειών, η ECA επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη δέσμευσή της να προσφέρει ένα κορυφαίο μοντέλο αγώνων που εξισορροπεί την αθλητική αριστεία με την εμπορική φιλοδοξία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ορόσημα εφαρμογής και τις λειτουργικές οδηγίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Ισχυρή Εμπορική Δύναμη σε Ομάδες και Συλλόγους

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική τόσο της Ομάδας όσο και των συλλόγων της.

Σε επίπεδο πρωταθλήματος, η διοίκηση επιβεβαίωσε την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση εσόδων κατά 9%, παράλληλα με μια αντίστοιχη αύξηση 18% στις οικονομικές κατανομές των συλλόγων – αντανακλώντας την πειθαρχημένη εκτέλεση και την επέκταση των εμπορικών συνεργασιών.

Σε επίπεδο συλλόγων, τα έσοδα της αγοράς έχουν αυξηθεί κατά 40% τις τελευταίες τρεις σεζόν, λόγω της αύξησης κατά 85% των εσόδων από αγώνες και της αύξησης κατά 30% των εμπορικών εσόδων.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων του οικοσυστήματος της EuroLeague και επικυρώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτός ο στρατηγικός χάρτης πορείας αντικατοπτρίζει τη σαφή φιλοδοξία της ECA: να οδηγήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στην επόμενη εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και παγκόσμιας σημασίας – διαφυλάσσοντας παράλληλα την ακεραιότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα που ορίζουν το Euroleague Basketball.

Εξελίξεις στο «NBA Europe»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο μια ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με ανώτερα στελέχη του NBA σχετικά με πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας στην Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την προθυμία του να διερευνήσει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων.

Η εκτελεστική διοικητική ομάδα της Λίγκας θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διάλογο με το NBA και, μετά την ολοκλήρωση της συνεχιζόμενης διαδικασίας του τελευταίου αυτόν τον μήνα για τη διερεύνηση των σχολίων της αγοράς σχετικά με την αίθουσα δεδομένων επενδύσεων, θα αξιολογήσει από κοινού όλες τις πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες.