Ο Γκουίδο Ροντρίγκες βρίσκεται στο «στόχαστρο» του Ολυμπιακού, σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του Γκουίδο Ροντρίγκες, ο οποίος και μένει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι από τη Βαλένθια, μετά από μόλις μία χρονιά στο “Μεστάγια”.

Στα 32 του χρόνια ο διεθνής Αργεντινός μέσος θα αναζητήσει έτσι τον επόμενο σταθμό της καριέρα του και σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Γκουίδο Ροντρίγκες, όπως και η Βιγιαρεάλ.

Ο πρωταθλητής κόσμου με την Αργεντινή του 2022, Γκουίδο Ροντρίγκες αγωνίστηκε επίσης για μία τετραετία στη Ρεάλ Μπέτις, ενώ πριν τη Βαλένθια πέρασε για δύο χρόνια από το Λονδίνο και τη Γουέστ Χαμ. Με την εθνική Αργεντινής “μετράει” 30 αγώνες.