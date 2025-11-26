Euroleague για NBA Europe: «Λένε ότι θα επανεφεύρουν το μπάσκετ στην Ευρώπη, κάτι που είναι λίγο ασεβές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague, Παούλιους Μοτεγιούνας, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις από την πλευρά της FIBA και του NBA Europe, για τη νέα διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε λόγο για ασέβεια.

Μιλώντας στη Nova, ο CEO της Euroleague υποστήριξε ότι δεν έχει κατανοήσει όσα αναφέρουν οι άνθρωποι της FIBA και του NBA Europe, δείχνοντας ότι οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Οι δηλώσεις του Μοτεγιούνας

Για το πρότζεκτ του NBA Europe: «Η FIBA ​​μας βοήθησε πολύ φέρνοντάς μας στο τραπέζι για να μιλήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε τις συνεντεύξεις τους, είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσετε τη θέση τους. Για παράδειγμα, όταν ο Μαρκ Τέιτουμ λέει ότι θέλουν να κυριαρχήσουν σε αυτήν την αγορά – την ευρωπαϊκή, την ασιατική και ούτω καθεξής – είναι πολύ δύσκολο να καθίσει κανείς στο τραπέζι επειδή έχουμε το καλύτερο προϊόν, έχουμε τις καλύτερες ομάδες. Είμαστε εδώ και 25 χρόνια».

Για τις συζητήσεις και την συνεργασία: «Είδαμε όλες τις ομάδες, όλες τις πόλεις που ανακοίνωσαν, ας πούμε, και για εμάς που ζούμε το μπάσκετ, είναι πραγματικά δύσκολο να το καταλάβουμε. Έχουμε τρελούς οπαδούς, καταπληκτικές ομάδες και μια επιχείρηση χτισμένη γύρω από το μπάσκετ. Και αυτό που βλέπουμε από αυτούς είναι ότι έρχονται με ένα επιχειρηματικό μοντέλο και λένε ότι θα επανεφεύρουν το μπάσκετ, κάτι που φαίνεται λίγο ασεβές. Όπως επαναλαμβάνω συνεχώς: είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, αλλά ας μιλήσουμε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, όχι κυριαρχίας».

Για τους τραυματισμούς των παικτών: «Μπορεί να έχουμε περισσότερα παιχνίδια, αλλά η υγεία των παικτών είναι πάνω απ’ όλα. Το σκεφτόμαστε αυτό και έχουμε φτάσει στον μέγιστο αριθμό παιχνιδιών. Θέλουμε λιγότερα παιχνίδια — αυτό είναι κάτι που συζητάμε. Ίσως θα θέλαμε περισσότερα επειδή πουλάμε ένα προϊόν, αλλά η υγεία των παικτών είναι η προτεραιότητα».

Για το Final Four στην Αθήνα: «Δεν είμαστε μόνοι στη μάχη ενάντια στο NBA, το οποίο θέλει να μας πάρει πράγματα που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας εμπιστεύονται απόλυτα. Διευθετούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες για το Final Four. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν σύντομα προς πώληση».