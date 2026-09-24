Σερβία – Ελλάδα live για την 1η αγωνιστική του Nations League

30'

Τεράστια ευκαιρία για το 2-0 από τους Σέρβους

Η ελληνική άμυνα ήταν στα χαμένα και ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε μόνος στο «κουτί», όμως έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια