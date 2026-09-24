Σερβία – Ελλάδα live για την 1η αγωνιστική του Nations League

Η Εθνική ποδόσφαιρου αντιμετωπίζει τη Σερβία για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League και στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει με το… δεξί την προσπάθεια παραμονής της στην κατηγορία.
22:33 | 24.09.2026
Ημίχρονο στο Βελιγράδι, μπροστά στο σκορ οι Σέρβοι με το γκολ του Ζίβκοβιτς
22:27 | 24.09.2026
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
22:26 | 24.09.2026
40'
Κοντά σε ένα πανέμορφο γκολ ο Τζόλης
Ο Τζόλης σούταρε με το δεξί, όμως ο Σάβιτς πετάχτηκε στο «γάμα» και έδιωσε εντυπωσιακά σε κόρνερ
22:13 | 24.09.2026
30'
Τεράστια ευκαιρία για το 2-0 από τους Σέρβους
Η ελληνική άμυνα ήταν στα χαμένα και ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε μόνος στο «κουτί», όμως έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
22:13 | 24.09.2026
27'
Η Σερβία έχει ρίξει το ρυθμό και η Ελλάδα ψάχει τρόπο να απειλήσει μετά από ένα δεκάλεπτο ξέσπασμα που είχε μετά το γκολ
22:01 | 24.09.2026
15'
Νέα τεράστια ευκαιρία για την Εθνική
Ο Κωστούλας σούταρε με τη μία μέσα από πλεονεκτική θέση, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Από συνεργασία του Καρέτσα με τον Βαγιαννίδη ξεκίνησε η φάση
21:58 | 24.09.2026
14'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Καρέτσας μπήκε στην περιοχή μετά από προσπάθεια του Κωστούλα και σούταρε με το αριστερό με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να απομακρύνει
21:57 | 24.09.2026
12'
Η Ελλάδα έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και πιέζει για τη ισοφάριση
21:56 | 24.09.2026
Οι παίκτες της Σερβίας πανηγυρίζουν το γκολ του Ζίβκοβιτς
21:55 | 24.09.2026
9'
Νέα χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Τζόλης έσπασε ξανά την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όμως το σουτ του Κωστούλα ήταν αδύναμο και πέρασε άουτ
21:52 | 24.09.2026
6'
Δοκάρι για την Ελλάδα με τον Καρέτσα
Ο Τζόλης γύρισε την μπάλα στον Καρέτσα και αυτός με ένα περίεργο πλασέ χωρίς δύναμη σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Σερβίας
21:49 | 24.09.2026
4'
Γκολ για τη Σερβία, 1-0 το σκορ με τον Ζίβκοβιτς
Ο Τάντιτς μπήκε στην περιοχή και έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει ανενόχλητος στην ελληνική άμυνα
21:48 | 24.09.2026
2'
Πρώτη καλή στιγμή στο ματς για τη Σερβία
Ο Μαξίμοβιτς μπήκε στην περιοχή και ο Τζολάκης στην κλειστή του γωνία απομάκρυνε σε κόρνερ
21:46 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:45 | 24.09.2026
Πολύ λίγος ο κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου
21:44 | 24.09.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
21:44 | 24.09.2026
Έχει μία ήρεμη βροχή στο Βελιγράδι
21:42 | 24.09.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
21:41 | 24.09.2026
Ξεκίνησε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
21:41 | 24.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:36 | 24.09.2026
Η Ελλάδα θέλει να τερματίσει από τρίτη και πάνω στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία
Για να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro, αλλά και να παραμείνει στη League A του Nations League. Οι καλύτερες τρίτες μένουν, ενώ αν είναι στις χειρότερες τρίτες ή τέταρτη θα παίξει στα μπαράζ παραμονής
21:36 | 24.09.2026
21:35 | 24.09.2026
Στον πάγκο της Ελλάδας βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.
21:31 | 24.09.2026
Οι Ανδρέας Ντόη, Νεκτάριος Τριάντης και Αλέξανδρος Κυζιρίδης έμειναν εκτός αποστολής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς