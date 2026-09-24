Αθλητικά

Μπασκόνια – Ολυμπιακός live για την πρεμιέρα της Euroleague

Ξεκινάει την προσπάθεια «υπεράσπισης» του τίτλου του ο Ολυμπιακός
Ο ΜακΙντάιρ κόντρα στην Μπασκόνια
Euroleague
Πρώτη αγωνιστική
46 - 56
Δεύτερο δεκάλεπτο
Ο ΜακΙντάιρ κόντρα στην Μπασκόνια / EUROKINISSI
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Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, κάνει πρεμιέρα στη φετινή σεζόν της Euroleague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπασκόνια, για ένα ξεκίνημα με το… δεξί στη διοργάνωση.

22:39 | 24.09.2026

55-62 με μία βολή τεχνικής ποινής στον Γουόρντ

22:36 | 24.09.2026

54-62 με καλάθι και φάουλ του Σεντεκέρσκις που ευστόχησε και στη βολή

22:36 | 24.09.2026

51-62 με τον ΜακΙντάιρ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

22:35 | 24.09.2026

51-60 με τρίποντο του Στιούαρτ

22:35 | 24.09.2026

48-60 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:33 | 24.09.2026

48-58 με τον Ντουάρτε μειώνει η Μπασκόνια

22:33 | 24.09.2026

46-58 με τον Γουόρντ

22:32 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:17 | 24.09.2026

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Φουρνιέ να μπαίνει στην... εξίσωση αύξησε τη διαφορά του κόντρα στην Μπασκόνια για το +10 στο ημίχρονο

22:16 | 24.09.2026
Ημίχρονο στην Ισπανία: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 46-56
22:15 | 24.09.2026

Άστοχη η Μπασκόνια

22:15 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ
22:14 | 24.09.2026

Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο, για την Μπασκόνια, με 5,2''

22:14 | 24.09.2026

46-56 με τον Ντουάρτε

22:13 | 24.09.2026

44-56 με βολές του Βεζένκοφ

22:13 | 24.09.2026

44-54 με τον Βεζένκοφ

22:12 | 24.09.2026

44-52 μειώνει η Μπασκόνια

22:10 | 24.09.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
22:10 | 24.09.2026

42-52 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό

22:09 | 24.09.2026

42-50 με τον Φουρνιέ να έχει 7 πόντους για τον Ολυμπιακό

22:09 | 24.09.2026

42-48 με τρίποντο του Μπο

22:08 | 24.09.2026

39-48 με τον Στιούαρτ για την Μπασκόνια

22:08 | 24.09.2026

37-48 με τον Φουρνιέ

22:07 | 24.09.2026

Μπήκε στο γήπεδο και ο Μιλουτίνοφ, που επιστρέφει από τραυματισμό

22:07 | 24.09.2026
4,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:05 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ
22:04 | 24.09.2026

37-46 με τρίποντο του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

22:03 | 24.09.2026

37-43 με 1/2 βολές για την Μπασκόνια

22:02 | 24.09.2026

36-43 μειώνει η Μπασκόνια

22:01 | 24.09.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:59 | 24.09.2026

33-43 με τον Μοντέρο να φθάνει τους 8 πόντους

21:59 | 24.09.2026

33-41 με φοβερό τρίποντο του Μοντέρο

21:59 | 24.09.2026

33-38 μετά από λάθος του Ολυμπιακού

21:59 | 24.09.2026

31-38 με τον Σεντεκέρσκις βάζει στοπ η Μπασκόνια

21:55 | 24.09.2026

29-38 με διπλή προσπάθεια του Τζόουνς

21:53 | 24.09.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς και με την Μπασκόνια να σουτάρει 6/6 τρίποντα, βρέθηκε να χάνει με 19-12 και 22-15, αλλά Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ τον οδήγησαν στην ανατροπή, για το υπέρ του 36-29 στο 10'.

21:53 | 24.09.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 29-36
21:52 | 24.09.2026

29-36 με τρίποντο του Μοντέρο

21:52 | 24.09.2026

29-33 με 3/3 βολές του Λόσον

21:50 | 24.09.2026

26-33 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:49 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ η Μπασκόνια
21:49 | 24.09.2026

26-30 με τον Βεζένκοφ να κάνει "πάρτι" με 10 πόντους

21:48 | 24.09.2026
1,5 λεπτό
για το δεκάλεπτο
21:48 | 24.09.2026

26-28 με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός

21:47 | 24.09.2026

26-26 με κλέψιμο και καλάθι του Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό

21:46 | 24.09.2026

26-24 με το παιχνίδι να έχει πάρει "τρελό" ρυθμό

21:46 | 24.09.2026

24-24 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:46 | 24.09.2026

24-21 με τον Λόσον

21:44 | 24.09.2026

22-21 με βολές του Γουόρντ

21:43 | 24.09.2026

22-19 με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 8 πόντους

21:43 | 24.09.2026

22-17 με φοβερό κάρφωμα του Χολ

21:42 | 24.09.2026

22-15 με 6/6 τρίποντα για την Μπασκόνια

21:42 | 24.09.2026

19-15 "απαντάει" αμέσως ο Ντόρσεϊ

21:41 | 24.09.2026

19-12 με τρίτο τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:41 | 24.09.2026

16-12 με 2/2 βολές του Γουόρντ

21:40 | 24.09.2026

4/4 τρίποντα έχουν στο ξεκίνημα οι Βάσκοι

21:39 | 24.09.2026
6 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:38 | 24.09.2026

16-10 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:37 | 24.09.2026

16-8 με τον Κούρουκς

21:35 | 24.09.2026

14-8με τον Χολ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:35 | 24.09.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
21:35 | 24.09.2026

14-6 με νέο τρίποντο για την Μπασκόνια με τον Κούρουτς

21:35 | 24.09.2026

11-6 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:34 | 24.09.2026

11-4 με νέο τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:33 | 24.09.2026

8-4 με τον Ντουάρτε για την Μπασκόνια

21:33 | 24.09.2026

6-4 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις

21:32 | 24.09.2026

3-4 με τον Ντόρσεϊ

21:32 | 24.09.2026

3-2 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:32 | 24.09.2026

3-0 με τρίποντο του Σίμονς

21:31 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:29 | 24.09.2026
Η 5άδα του Ολυμπιακού


ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Χολ

21:28 | 24.09.2026
Η 5άδα της Μπασκόνια


Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς, Τάντας Σεντεκέρσκις

21:26 | 24.09.2026
21:25 | 24.09.2026

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, με τον Μιλουτίνοφ να είναι επίσης διαθέσιμος τελικά, αφού ξεπέρασε την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε

21:23 | 24.09.2026

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να υπεραπιστεί τον τίτλο του, ξεκινώντας την πορεία του από τη χώρα των Βάσκων

21:22 | 24.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπασκόνια - Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Euroleague

21:22 | 24.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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