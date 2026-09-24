Μπασκόνια – Ολυμπιακός live για την πρεμιέρα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς και με την Μπασκόνια να σουτάρει 6/6 τρίποντα, βρέθηκε να χάνει με 19-12 και 22-15, αλλά Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ τον οδήγησαν στην ανατροπή, για το υπέρ του 36-29 στο 10'.