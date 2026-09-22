Σερβία – Ελλάδα: Φαβορί για βασικός ο Γιόβιτς, τραυματίστηκε ο Βλάχοβιτς

Με μία μεγάλη απουσία θα παραταχθεί η Σερβία στους 4 αγώνες του Σεπτεμβρίου για το Nations League, καθώς ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τραυματίστηκε. Θέση βασικού διεκδικεί ο Λούκα Γιόβιτς.

Σύμφωνα με τη Mozzartsport, ο σέντερ φορ της Μπεσίκτας ενημέρωσε τον τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς πως δεν θα δώσει το παρών στα ματς με Ελλάδα (24/09), Ολλανδία (27/09), Γερμανία (01/10) και Ολλανδία για δεύτερη φορά (04/10).

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Πρόκειται για μία μεγάλη απουσία για τους Σέρβους, καθώς ο Βλάχοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με 5 γκολ σε 7 συμμετοχές.

Με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, είναι φαβορί για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα του πρώτου αγώνα με την Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη (24/09/2026).