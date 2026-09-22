Η ΑΕΚ διέψευσε τον Αχιλλέα Μπέο: «Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι στον Γιόβιτς»

Η ΑΕΚ πήρε θέση για τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, μέσω του υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου της ομάδας, Τάσου Τσατάλη.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, υποστήριξε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στον Γιόβιτς, με το οποίο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό.

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Από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, ξεκαθάρισαν πως ο Σέρβος προπονητής εξέτασε όλα τα πλάνα της φάσης και γι’ αυτό μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για καθαρό πέναλτι, διαψεύδοντας πως είπε κάτι διαφορετικό στον δήμαρχο Βόλου.

“Ο προπονητής μας, κ. Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow-motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιόβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση.

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Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στις συνεντεύξεις Τύπου βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβής σε όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιόβιτς και στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι.

Ο κύριος Μπέος, αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς”, αναφέρει η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ.