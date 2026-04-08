Euroleague: Οι διαιτητές στα Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Η Euroleague έκανε γνωστές τις διαιτητικές τριάδες που θα βρεθούν στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), για την 37η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, που θα γίνει στη Σόφια (19:30), διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45) ορίστηκαν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).