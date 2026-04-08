Αθλητικά

Euroleague: Οι διαιτητές στα Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός και Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Τα ματς αυτά ολοκληρώνουν την τελευταία “διαβολοβδομάδα” της φετινής regular season
Ο διαιτητής Ίλια Μπελόσεβιτς (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Η Euroleague έκανε γνωστές τις διαιτητικές τριάδες που θα βρεθούν στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), για την 37η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, που θα γίνει στη Σόφια (19:30), διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45) ορίστηκαν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo