Euroleague: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και το ενδεχόμενο ενός «αιώνιου εμφυλίου» στα playoffs

O Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και… κρατάει στα χέρια του την πρώτη θέση της regular season στη Euroleague. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της Βαλένθια, έπεσε στο 21-16 και έμπλεξε τόσο για την απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης εξάδας, αλλά και σχετικά με τα play in.

Μετά το πέρας και των σημερινών (10.04.2026) πέντε ματς της 37ης αγωνιστικής, η regular season θα θέλει άλλη μια “στροφή” για να ολοκληρωθεί, προκειμένου να μπουν όλα τα “πιόνια” στη θέση τους και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να μάθουν το μέλλον τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκκρεμότητες για την τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο είναι αρκετές και συνεπώς είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς από τώρα τα ζευγάρια των play offs. Ωστόσο, η σελίδα “Figurei8ht” έβαλε στον… εξομοιωτή τα πιθανά αποτελέσματα στους εναπομείναντες αγώνες και παρουσίασε τις πιο συχνές διασταυρώσεις.

Ο Ολυμπιακός, που είναι φαβορί για την πρώτη θέση και δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη, θα πάρει αντίπαλο από τα play in. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει κατά 23% τη Μονακό, κατά 19% την Μπαρτσελόνα και με λιγότερες Ερυθρό Αστέρα (17,5%) και Ζάλγκιρις (13,3%).

Ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να είναι από έκτος ως ένατος, έχει επικρατέστερο αντίπαλο τη Ρεάλ με 16,4% και ακολούθως τη Φενέρμπαχτσε με 15,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός, που πριν το ματς με τη Βαλένθια είχε 72% να είναι στην εξάδα, πλέον υποχώρησε στο 56%. Στο 68% είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, στο 50% η Ζάλγκιρις, ενώ 17% έχει η Μονακό, 7% η Μπαρτσελόνα και 2% ο Ερυθρός Αστέρας.

Πέρα από Ολυμπιακό και Βαλένθια που έχουν σίγουρη θέση στην 4άδα, στο 97% για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ έχει 95% και η Χάποελ 8%.

Όσο για τα play in και τις θέσεις 7-10, η Μονακό έχει 94%, η Μπαρτσελόνα 89%, ο Ερυθρός Αστέρας 85%, ενώ η Ντουμπάι BC 20% και η Μακάμπι 12%.

Το σενάριο να αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs υπάρχει, αλλά μόνο αν είναι στην 7η ή στην 8η θέση στην regular season. Για τους “ερυθρόλευκους” είναι η πέμπτη διασταύρωση πιο πιθανή διασταύρωση, με 12,4%, ενώ για το “τριφύλλι” η τρίτη.

EuroLeague Playoff Matchups , as of April 10.

Most probable first‑round series (only >10% odds)



These are not predictions — they’re what the simulations see most often.



Olympiacos vs Monaco (23%)

Olympiacos vs Barcelona (19%)

Olympiacos vs Zvezda / Žalgiris / Hapoel… pic.twitter.com/1ne6qwSLk4 — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 10, 2026

EuroLeague playoff probabilities

(April 10 — mid Round 37)



TOP‑4 is almost set:

Olympiacos 100%

Valencia 100%

Fenerbahçe 97%

Real Madrid 95%



Still alive for a TOP‑4 surprise:

Hapoel TLV 8%



TOP‑6 — two playoff tickets left:

Locked: OLY | VAL |… pic.twitter.com/NtSapUsKAz — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 9, 2026

Το σημερινό πρόγραμμα

20:30 Μονακό – Μπαρτσελόνα (Novasports 4)

21:00 Dubai BC – Αναντολού Εφές (Novasports 2)

21:30 Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (Novasports 5)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (Novasports Prime)

21:45 Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (Novasports Start)

Αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής

Χαποέλ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 102-84

Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

Φενέρμπαχτσε 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

Ζάλγκιρις 21-15

Παναθηναϊκός 21-16

Μονακό 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μπαρτσελόνα 20-16

Ντουμπάι 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

Μπάγερν Μονάχου 17-20

Αρμάνι Μιλάνο 17-20

Παρτίζαν 15-21

Παρί 15-22

Βίρτους Μπολόνια 13-23

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 11-25

Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12.04.2026, 22:15).

Η επόμενη αγωνιστική (38η)

16.04.2026

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17.04.2026

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30