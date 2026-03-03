Euroleague: Χάποελ, Μακάμπι και Dubai BC αλλάζουν έδρα μέχρι το τέλος της σεζόν

Οι ισραηλινές ομάδες της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς και η Dubai BC θα αναγκαστούν να αλλάξουν έδρα μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Οι ομάδες μέτοχοι της EuroLeague αποφάσισαν στο ΔΣ που έγινε την Τρίτη (3/3) πως αυτές οι τρεις ομάδες θα πρέπει να μετακομίσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου αγωνιζόταν μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ η Μακάμπι επιστρέφει στο Βελιγράδι, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια.

Τέλος, η Dubai ΒC θα αναγκαστεί να φύγει από την Coca-Cola Arena. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Σεράγεβο, ωστόσο ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα μετακομίσει εκεί.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC σε ουδέτερες έδρας με τα νέα δεδομένα, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα εντός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε, θα οριστεί εκ νέου)

Φενέρμπαχτσε (24/3, 20:00)

Dubai BC (26/3, 21:05)

Αναντολού Εφές (1/4, 22:00)

Βίρτους Μπολόνια (16/4, 21:05)

Τα εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρί (Αναβλήθηκε)

Βίρτους Μπολόνια (19/3, 21:05)

Παναθηναϊκός AKTOR (2/4, 21:05)

Φενέρμπαχτσε (7/4, 19:45)

Ολυμπιακός (9/5, 21:05)

Τα εντός έδρας της Dubai BC

Μπασκόνια (12/3, 19:00)

Παναθηναϊκός AKTOR (24/3, 18:00)

Μονακό (3/4, 19:00)

Εφές (10/4, 19:00)

Βαλένθια (17/4, 19:00)