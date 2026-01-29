Europa League: Η υπερπροσπάθεια του ΠΑΟΚ στη Γαλλία και η γκολάρα του Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό

Ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League και την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs της διοργάνωσης, σφραγίστηκε και η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟΚ στην αντίστοιχη φάση του Europa League (σ.σ. ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία ελπίδα να φτάσει την πρώτη οκτάδα, έχοντας όμως εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια).

Έπειτα από ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών στο “Γκρουπάμα Στάντιουμ” λόγω του πρόσφατου τραγικού θανάτου επτά φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, οι Θεσαλονικείς γνώρισαν την ήττα με 4-2 από τη Λιόν, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής – τελευταίας – της League Phase του Europa League.

Πέραν των έξι γκολ, η αναμέτρηση είχε, ακόμη, πολλά παραλειπόμενα, αγωνιστικά και μη, με τον διαιτητή να… εκνευρίζει την πλευρά του “δικεφάλου”, που τερμάτισε στην 17η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου προηγήθηκε με τον Γιώργο Γιακουμάκη (20’) και ισοφάρισε σε 2-2 με τον Σουαλιό Μεϊτέ (67’) κι ενώ ενδιάμεσα είχε χάσει με κόκκινη κάρτα τον Γιάννη Κωνσταντέλια (41’). Η Λιόν έκανε, αρχικά, την ανατροπή με τους Ρεμί Ιμπέρ (34’) και Καλίς Μερά (55’), είχε χαμένο πέναλτι με τον Άνταμ Κάραμπεκ στο 83’ αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο Τσέχος βρήκε δίχτυα, με τον Αλεχάντρο Ροντρίγκεζ (90’+3’) να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, στο ΟΑΚΑ, παρά τα αμέτρητα αγωνιστικά προβλήματά του, ο Παναθηναϊκός έκανε μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα, ωστόσο έμεινε στο 1-1, ολοκληρώνοντας την πορεία του στη φάση του ενιαίου ομίλου στην 20ή θέση.

Οι «πράσινοι» που άνοιξαν το σκορ με το τρομερό γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα στο 58’! Στο 80’ η Ρόμα έφερε το ματς στα ίσα, όταν από σέντρα στην περιοχή, ο Κάτρης έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Ζιολκόφσκι που είχε μείνει ψηλά στην περιοχή του Παναθηναϊκού διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με εξαιρετική κεφαλιά-ψαράκι.

Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στο δρόμο του Παναθηναϊκού και Ερυθρός Αστέρας ή Θέλτα στο δρόμο του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, με εκτός έδρας ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες