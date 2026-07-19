Αθλητικά

Εβάν Φουρνιέ για τον τελικό του Μουντιάλ 2026: «Πραγματικά μας ενόχλησαν πολύ με το σόου του ημιχρόνου»

Δυσαρεστημένος ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού με τον τελικό στην Αμερική
Ο Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Η Αργεντινή και η Ισπανία “μάχονται” στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, τον οποίο παρακολουθεί και ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, ο οποίος και σχολίασε όσα έγιναν στο ημίχρονο του αγώνα.

Για πρώτη φορά σε ένα Μουντιάλ, το ημίχρονο διήρκησε περισσότερο από ένα τέταρτο, για να υπάρξει σόου αντίστοιχο του Super Bowl στην Αμερική και ο Εβάν Φουρνιέ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του.

“Πραγματικά μας ενόχλησαν πολύ με το halftime show τους”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού, με τους χρήστες να συμφωνούν μαζί του στα σχόλια.

Το σόου του ημιχρόνου θύμισε περισσότερο… Αμερική, παρά ποδόσφαιρο.

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