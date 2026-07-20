Γκουαρντιόλα για τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας: Μαλντίνι και Λεονάρντο τα δίνουν όλα για τον Καταλανό προπονητή

Η Ιταλία είναι μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πτωτική πορεία και ψάχνει έναν προπονητή που θα την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών. Το όνομα αυτού, Πεπ Γκουαρντιόλα.

Την δύσκολη αποστολή να πειστεί ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους την ανέλαβαν οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, με το ιταλικό Sky Sport να αποκαλύπτει ότι οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη και συναντήθηκαν με τον Πεπ Γκουαρντιόλα το περασμένο Σαββατοκύριακο για να του προτείνουν τη θέση του προπονητή της εθνικής Ιταλίας.

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Λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το ραντεβού των τριών ανδρών δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι οι Ιταλοί κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου ο Καταλανός να είναι ο επόμενος ομοσπονδιακός τεχνικός.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία, η οποία έχει κατακτήσει 4 φορές το Μουντιάλ, έμεινε εκτός τελικής φάσης της διοργάνωσης για τρίτη σερί φορά (2018, 2022, 2026).