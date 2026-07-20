Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Χαμός στην PAOK Sports Arena από χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου

Την πρώτη του γνωριμία με τους φίλους του ΠΑΟΚ είχε ο Τσέντι Όσμαν το απόγευμα της Δευτέρας (20/7/2026).

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας και ένα από τα καλύτερα “τριάρια” του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Τσέντι Όσμαν, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena.

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Η μετακίνηση του Τούρκου φόργουορντ από τον Παναθηναϊκό στον Δικέφαλο προκάλεσε “σεισμό” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Τέλη Μυστακίδη να στρώνει… χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του Όσμαν, προκειμένου να αφήσει τους πράσινους και την Euroleague και να ηγηθεί της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι στο Eurocup.

Ο Τσέντι Όσμαν γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έδωσαν βροντερό “παρών” στο Παλατάκι, ενώ το γήπεδο ξεσηκώθηκε με το που έκανε την εμφάνισή του ο Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος υποκλίθηκε στον κόσμο.

«Εκτιμώ που ήρθατε τόσοι πολλοί άνθρωποι εδώ σήμερα για εμένα. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μυστακίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Τσιάρα και τον κ. Τρινκιέρι. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον GM, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για την ομάδα. Αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν τον σύλλογο.

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Στα δύο τελευταία χρόνια που έπαιξα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο. Είστε ο έκτος παίκτης της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν είναι πιθανό, σας θέλουμε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα», δήλωσε ο Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ φόρεσε, μάλιστα, για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, την οποία του έδωσε ο θρύλος της ομάδας, Μπάνε Πρέλεβιτς.

Ο Όσμαν επέλεξε το «6», με τον Μπάνε Πρέλεβιτς να δηλώνει: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο κοινό! Είμαστε τυχεροί που ζούμε μια τέτοια στιγμή, όπως η σημερινή. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και κάνει πρωταθλητισμό. Ας πιστέψουμε στην ομάδα και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή».

Ο κόσμος του Δικεφάλου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και εκατοντάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο και δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα.

Ο Τσέντι Όσμαν, αφού πρώτα έδωσε 10 υπογεγραμμένες μπάλες στους φίλους του ΠΑΟΚ, ανανέωσε το ραντεβού του με τον κόσμο για τον Σεπτέμβριο, όταν και θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας του Αντρέα Τρινκέρι σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στόχος του Δικεφάλου είναι η κατάκτηση του Eurocup που θα τον οδηγήσει στην Euroleague της νέας σεζόν, αλλά και να “χτυπήσει” όσο μπορεί το δίπλο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα.