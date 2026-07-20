Κέβιν Κίγκαν: Ο «Mighty Mouse» που σημάδεψε το αγγλικό και το γερμανικό ποδόσφαιρο

Ο Κέβιν Κίγκαν που πέρασε στην αιωνιότητα σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, αποτελεί μια μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής.

Με το αστείρευτο πάθος, την ταχύτητα και την ηγετική του προσωπικότητα, ο Κέβιν Κίγκαν που πέθανε σήμερα σε ηλικία 75 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο ως ποδοσφαιριστής στην Βρετανία και την Γερμανία όσο και ως προπονητής.

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Γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1951 στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας, ο Κίγκαν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, πριν μεταγραφεί το 1971 στη Λίβερπουλ. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Κύπελλα UEFA και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης.

Το 1977 μετακόμισε στο Αμβούργο, σε μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές της εποχής.

Στη Γερμανία συνέχισε να διαπρέπει, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1980.

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Η ατομική του αξία αναγνωρίστηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο, καθώς κατέκτησε δύο συνεχόμενες φορές τη «Χρυσή Μπάλα», το 1978 και το 1979, ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης.

Με την εθνική Αγγλίας φόρεσε τη φανέλα σε 63 αγώνες, σημειώνοντας 21 γκολ.

Η καριέρα σαν προπονητής

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ακολούθησε την προπονητική.

Ξεχώρισε κυρίως στον πάγκο της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League, δημιουργώντας μια ομάδα που διεκδίκησε μέχρι τέλους τον τίτλο τη σεζόν 1995-96. Διετέλεσε επίσης ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας την περίοδο 1999-2000.

Η κόντρα με τον Φέργκιουσον

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της προπονητικής του καριέρας ήταν η έντονη αντιπαλότητά του με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η Νιούκαστλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διεκδικούσαν τον τίτλο της Premier League. Η κόντρα κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 1996, όταν ο Φέργκιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Νιούκαστλ δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

Ο Κίγκαν απάντησε με ένα από τα πιο διάσημα τηλεοπτικά ξεσπάσματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, λέγοντας: «I will love it if we beat them. Love it!» («Θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε. Θα το απολαύσω!»).

Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία της Premier League και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της εποχής. Παρά το γεγονός ότι η Νιούκαστλ είχε προηγηθεί με διαφορά 12 βαθμών στη βαθμολογία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή και κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα.

Ο τραγουδιστής Κίγκαν και το «Head Over Heels in Love»

Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Κίγκαν δοκίμασε τις δυνάμεις του και στη μουσική. Το 1979 κυκλοφόρησε το τραγούδι “Head Over Heels in Love”, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το Top 40 των βρετανικών charts.

Ο «Mighty Mouse» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό χάρη στο χαρακτηριστικό του στυλ, με τα μακριά σγουρά μαλλιά και το αστείρευτο πάθος του μέσα στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι τού χάρισαν το παρατσούκλι “Mighty Mouse” (Μάιτι Μάους), εμπνευσμένο από τον ομώνυμο υπερήρωα κινουμένων σχεδίων, καθώς παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα, διέθετε εντυπωσιακή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του.