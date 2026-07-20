Μεντιλίμπαρ: Η Ναϊμέγκεν έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Η ολλανδική ομάδα θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στον δρόμο προς τη League Phase του Champions League.

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με σεβασμό για τη Ναϊμέγκεν, αναφέροντας πως θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, μιας και προέρχεται από μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της.

“Η Ναϊμέγκεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Όμως είναι αλήθεια πως κι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους.

Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες”, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού.