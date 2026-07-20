Αθλητικά

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επέστρεψαν στην Ισπανία μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ – Live streaming η παρέλαση της «ρόχα»

Στη Μαδρίτη προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) το αεροπλάνο που μετέφερε τη "ρόχα"
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Η Ισπανία ανέβηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό “σκαλί”! Η “ρόχα” νίκησε την Αργεντινή 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της (μετά την πρώτη της κατάκτηση, το 2010).

Μια ημέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Η Ισπανία επέστρεψε στη βάση της. Η “ρόχα” πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) στο αεροδρόμιο στο “Adolfo Suarez Madrid-Barajas” της Μαδρίτης.

 

Η αποστολή της “ρόχα” θα επιβιβαστεί στο ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, περνώντας από εμβληματικά σημεία της πόλης. Η γιορτή μόλις ξεκινά -και η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική ημέρα.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να δώσουν το “παρών” σήμερα το μεσημέρι στην υποδοχή των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι θα παρελάσουν σε ένα γιγάντιο θόλο στο κέντρο της πόλης.

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